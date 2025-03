Noventa y diez por ciento versión II

Germán Molina Diaz, Economista, miembro de número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, docente de la UCB e Investigador asociado del IISEC.

Una columna de opinión publicada en fecha del 14 de julio del 2023 con el título “Noventa y diez por ciento” acerca que la política tiene más peso que la economía[1], para resolver los problemas económicos de Bolivia, la vuelvo a retomar porque el 2023 la administración gubernamental comenzó debilitándose en su capacidad de gobernabilidad en la capacidad del Estado, para gobernar y en la gobernanza gubernamental en el proceso de toma de decisiones y colaboración entre los diversos órganos gubernamentales y no gubernamentales acentuándose aún más en la actualidad por la escasez de dólares, gasolina, diésel, la protesta de los ciudadanos, paros y bloqueos que son hechos prioritarios a solucionar, es decir por todo lo que está sucediendo primero se tiene que resolver la política y segundo los problemas económicos para preservar la estabilidad económica.

Son casi 200 años transcurridos de independencia de Bolivia (1825-2025) y se tuvieron democracias, dictaduras militares y civiles que en sus administraciones gubernamentales asumieron diversas estructuras organizativas administrativas del Estado boliviano, modelo económico y políticas económicas de característica liberal y estatal como el movimiento de un péndulo de un reloj antiguo de derecha a izquierda.

El primer presidente de Bolivia el libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco en sus actos administrativos y política económica tuvieron orientación liberal que en la época fue predominante por el libro “Naturaleza de la riqueza de las naciones” del escoses Adam Smith y continúa siendo referente en el siglo XXI.

El actual presidente Luis Alberto Arce Catacora continuo su administración con características de transición hacia el socialismo del del siglo XXI iniciado desde el 2006 con su Modelo de Economía Social Comunitaria Productiva (MESCP) y política económica para organizar la producción y la distribución económica de transición hacia el socialismo[2], buscando la construcción de un sistema económico alternativo al capitalismo que no es reciente y novedoso[3].

La Constitución Política del Estado[4] (CPE) vigente señala que el modelo económico boliviano es plural constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y mixta. La organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblo indígena originario y campesinos.

Sobre el nombre del modelo económico boliviano en diferentes publicaciones oficiales se utilizaron las siguientes denominaciones: “Nuevo modelo económico social productivo”, “Nuevo modelo económico social, comunitario y productivo”, Nuevo modelo Económico Nacional Productivo”, Modelo Nacional Productivo”, “Modelo de Capitalismo Andino Amazónico”, “Modelo de Economía Plural”, “Socialismo Comunitario del Vivir Bien”[5], “Evonomics” y “Modelo de Economía de Optimización de los Recursos”.

El actual modelo y política económica se basa en una concepción de la sociedad y la economía que pretende mostrar a las acciones estatales como fruto de decisiones colectivas pactadas libremente, sin respetar la libertad individual de las personas y costos elevados de pérdida de la productividad y competitividad económica del país.

La fuente de los ingresos de exportación del país en los últimos casi veinte años no cambio significativamente comparativamente a los primeros ciento ochenta años de la independencia de Bolivia que fueron la exportación de: plata, guano, salitre, corteza del quino (quinina), goma, estaño, gas y para sustituir la disminución de la exportación de gas natural por la explotación del litio se financio más de una década recursos públicos de aproximadamente $US 1.000 millones que a la fecha no se tienen datos de resultados concretos de ingresos de operación y beneficios económicos.

Con relación al principio de los “Pesos y Contrapesos” que Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes (1748)”[6] propone el sistema tripartito de división de funciones: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuya finalidad radica en no concentrar el poder en una sola persona sino distribuirlo o separarlo en funciones y a su vez, limitar el ejercicio del poder mediante el mecanismo de los “pesos y contrapesos” con la finalidad de respetar los derechos de los individuos, durante largo tiempo no se respeta los pesos y contrapesos debilitando la institucionalidad y la justicia, no obstante que la Constitución Política del Estado de febrero de 2009 en el artículo 12.I.señala que: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.

La actual situación económica, política, social y medio ambiente del país es compleja, delicada sin perspectiva de resolverla en pleno proceso de elecciones generales a realizarse el 17 de agosto del presente año, porque predomina profundamente la política a la economía.

Hay incertidumbre, desconfianza y disminución de la credibilidad sobre el estado de la economía por la escasez de dólares y combustibles, la venta de las barras de oro para pagar el servicio de la deuda externa que es gasto corriente que acrecentó la relativa inestabilidad del mercado de divisas, la aparición del mercado paralelo del dólar y una brecha cambiaria creciente.

Con más de cuatro años y a ocho meses de conclusión de gestión, la actual administración gubernamental se acerca al sector privado empresarial por necesidad y de interés económico el 17 de febrero del 2024 firmando un acuerdo de 10 puntos, otras el 16 de agosto y el 17 de agosto del 2024, para que incrementen su producción e inversión e inciden en el crecimiento económico que de concretarse mejoraría la recaudación tributaria nacional a favor del Tesoro General de la Nación, la liquidez en moneda nacional y en dólares, sin embargo, el estado de la economía continua deteriorándose y se prioriza la lucha por el poder unos por mantenerse y otros por tomarlo que incide desfavorablemente en la gobernabilidad y gobernanza gubernamental y dejan a todos los bolivianos que continúen con sus problemas económicos sin resolverlos inmediatamente, en el corto plazo, mediano y largo plazo.

El Tribunal Supremo Electoral realiza tres encuentros por la democracia: la primera en julio del 2024, con la que se logró suspender las primarias de los partidos políticos y garantizar los comicios judiciales; la segunda en noviembre del 2024 y la tercera el 17 de febrero del 2025 para garantizar el proceso electoral del 17 de agosto del 2025 sin ningún tipo de interferencias.

El presidente Luis Alberto Arce en el encuentro que convoco “Por la estabilidad y democracia” celebrado el 18 de marzo del 2024, se acordó un documento de 12 puntos, entre los principales: exhortación al legislativo para la aprobación de los créditos; garantizar el voto en el exterior y contar con divisas que aseguren el abastecimiento de combustibles. Participaron representantes de los cuatro órganos del Estado, lideres políticos y organizaciones sociales que suscribieron reafirmando su compromiso con la democracia y estabilidad del país.

La relación de los hechos económicos y políticos mencionados anteriormente permite señalar que se mantiene el modelo y política económica que además fue ratificado por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas en la audiencia de Rendición Pública de Cuentas Fiscal 2024, realizado el 24 de enero del 2025, donde manifestó que aprobaron 50 medidas, para enfrentar la inflación, escasez de divisas y de combustibles el 2024, sin embargo, fueron medidas administrativas de carácter económica que no tuvieron resultados positivos, porque la tasa de inflación del 2024 fue elevada de 9,97 por ciento muy por encima de la tasa programada y que el costo de vida aumento para los bolivianos, asimismo, continuo la elevada tendencia el 2025 en el mes de enero que registro 1,95 por ciento y en febrero registro 1,26 por ciento, por otra parte, se mantiene la escasez de dólares y de combustibles. En la política se intensificaron los conflictos al interior del partido en función de gobierno y de los partidos de oposición con representación parlamentaria que ocasiono que el órgano legislativo sea afectado en sus atribuciones de que es la única que tiene la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio boliviano y varias específicas de sus atribuciones legislativas[7].

Paros y bloqueos se realizan y se anuncian otras que se concretarían que, para evitarlas las autoridades gubernamentales convocan a reuniones y suscriben acuerdos comprometiéndose a cumplir las exigencias solicitadas por los diversos sectores sociales.

Un enfoque económico sobre modelos estatistas y populistas como el actual MESCP y política económica para organizar la producción y la distribución económica de transición hacia el socialismo, buscando la construcción de un sistema económico alternativo al capitalismo que no es reciente y novedoso, fueron analizados y se presentaron varios ensayos en una conferencia celebrada en el Banco Interamericano de Desarrollo en mayo 1990, que los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards en su documento “La Macroeconomía del Populismo” señalan que los países que adoptan políticas macroeconómicas populistas para propósitos distributivos resultan generalmente en inflación galopante. También explican que: “Una y otra vez, en un país como en otro, los gobernantes han aplicado programas económicos que recurren en gran medida al uso de las políticas fiscales y crediticias expansivas y a la sobrevaluación de la moneda para acelerar el crecimiento y redistribuir el ingreso.

Al aplicar estas políticas, por lo general no ha habido preocupación por la existencia de restricciones fiscales y cambiarias. Después de un breve período de crecimiento y recuperación económica, surgen cuellos de botella que provocan presiones macroeconómicas insostenibles y que finalmente conducen al derrumbe de los salarios reales y a graves dificultades de balanza de pagos.”. Asimismo, distinguen cuatro fases comunes a la gran mayoría de experiencias de economías populistas.

“La primera crece la producción, los salarios reales y empleo, y las políticas macroeconómicas tienen gran éxito. La segunda se crea cuellos de botella en la economía debido en parte a una fuerte expansión de la demanda de bienes nacionales y en parte a una creciente falta de divisas. La tercera es la escases generalizada, aceleración de la inflación, deficiencia de divisas, fuga de capitales y desmonetización de la economía, déficit presupuestario, disminución de ingresos fiscales y aumento del costo de los subsidios. Finalmente, viene una estabilización ortodoxa de la economía”.

Por todo lo mencionado, la política es la que actualmente predomina en el acontecer nacional con más del noventa por ciento a la economía que es menos del diez por ciento, para dar solución a los problemas económicos que viven los bolivianos porque la administración gubernamental comenzó debilitándose en su capacidad de gobernabilidad en la capacidad del Estado, para gobernar y en la gobernanza gubernamental en el proceso de toma de decisiones y colaboración entre los diversos órganos gubernamentales y no gubernamentales acentuándose aún más en la actualidad por la escasez de dólares, gasolina, diésel, la protesta de los ciudadanos, paros y bloqueos que son hechos prioritarios a solucionar, es decir por todo lo que está sucediendo, sin arreglar la política democráticamente es difícil resolver los problemas económicos que fueron acumulándose durante aproximadamente dos décadas continuas por utilizar un modelo económico y política económica que ya fue experimentado anteriormente sin éxito y la sociedad ya no la acepta debido a que está siendo afectada en sus bolsillos, el futuro económico es incierto y acelerándose el deterioro de la estabilidad económica.

[1]El economista Armando Méndez Morales defensor del mercado, monetarista y modelo de economía social del mercado, a fines de la década de los años setenta del siglo pasado señalo que para resolver los problemas económicos dijo: “noventa por ciento es política y diez por ciento económico.

[2] El modelo económico social comunitario productivo. ECOPLURAL. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2021. Página 6.

[3] Fue presentado hace más de 64 años atrás durante un simposio internacional por varios economistas de diferentes nacionalidades y publicado en 1961 del siglo XX en Tokio, Japón con el título ¿A dónde va el capitalismo?, de Shigeto Tsuru, que textualmente señala: “………la estrategia de la transición al socialismo destacando la forma del excedente, utilizando todas las ocasiones que se presentan para poner sobre el tapete la cuestión y debilitar la presión del capital privado sobre el excedente, transformándolo gradualmente en un fondo sujeto al control social……”.

[4] Artículos 306 y 307 Constitución Política del Estado

[5] Al referirse a la Cuarta Tensión: El Socialismo Comunitario del Vivir Bien, Linera señala: “. proponía Marx como alternativa al suicidio social y a la destrucción de la naturaleza impulsada ciegamente por la lógica capitalista de la valorización del valor. A eso llamaba Marx el comunismo, la realización de la lógica total del “valor de uso” de la naturaleza en el ser humano y del ser humano realizado en la naturaleza. En eso consiste el Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, de otra manera con que se podrían construir carreteras, levantar postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades básicas y crecientes de la sociedad.” (Álvaro García Linera, Las Tensiones creativas de la revolución-La quinta fase del Proceso de Cambio-Vicepresidencia del Estado Plurinacional, paginas 69-71).

[6] Fueron varios mentores entre los principales fueron: John Locke, Charles Louis de Secondat o Barón de Montesquieu, Jean-Jackes Rousseau; David Hume, Francois-Marie Arouet conocido como Voltaire.

[7] Artículos 145 y 158 de la Constitución Política del Estado.