Ocho jugadores inician la concentración, siete del fútbol local y el primer legionario: Marcelo Torrez

Uraezaña (izq.), Ábrego y Banegas, en concentración con la Verde. Foto: Marcelo Avendaño.

Por Marcelo Esteban Avendaño Murillo

Ocho futbolistas: siete del ámbito local y el primer legionario, Marcelo Torrez, iniciaron este domingo la concentración de la Selección nacional con miras a los partidos de eliminatorias mundialistas frente a Perú y Uruguay.

El delantero Víctor Ábrego y el entrenador Óscar Villegas, con parte de su cuerpo técnico, fueron los primeros en incorporarse al “cuartel” que tendrá la Verde hasta fines de marzo para los cotejos del jueves 20 en Lima con Perú y del martes 25 en El Alto con Uruguay. En horas de la noche se sumaron los otros futbolistas: Rodrigo Banegas, Braulio Uraezaña, Diego Medina, Héctor Cuéllar, Moisés Paniagua y Roler Ferrufino.

Banegas llegó antes que los demás, mientras que el resto lo hizo tras el partido que hubo entre Always Ready y Blooming en El Alto por el Torneo Amistoso de Verano. Esos siete futbolistas eran los que inicialmente se sumarían este domingo a la Verde, pero el último en incorporarse fue Torrez, quien se convirtió en el primer legionario, pues lo hizo proveniente desde Brasil al ser defensor del Santos.

En el transcurso de los siguientes días se incorporarán los restantes 18 convocados por Villegas.

Ferrufino tras su arribo a La Verde. Foto: Marcelo Avendaño.

Primera vez

De todos ellos, solo Ferrufino cumple con su primera convocatoria y lo hizo con muchos ánimos para ser un aporte.

“Contento porque es una gran oportunidad. Para cualquier jugador representar a la Selección absoluta es un objetivo muy grande y hay que estar a la altura. Estoy feliz, con todo el entusiasmo y predisposición de hacer las cosas bien. Hay que trabajar para poder sumar minutos”, sostuvo el delantero. Agregó que los rivales “son selecciones complicadas, pero no es imposible, la Selección está haciendo un gran trabajo y estamos muy cerca de lograr un objetivo que todo un país quiere volver a conseguir”.

También habló Torrez: “estoy feliz de estar acá, quiero dar lo mejor de mí. Estoy tranquilo, siempre preparándome de la mejor manera para lo que me toque, sé que los demás Sub-20 están listos para afrontar estos partidos. Me siento feliz de estar acá, me hizo muy bien jugar el Sudamericano Sub-20”.

Banegas, uno de los tres arqueros convocados, igual atendió a los medios: “uno viene a competir, a jugar, al final eso lo decide el profesor. Será fundamental esta doble fecha para avanzar en la clasificación. Me siento bien, preparado, paso por un buen momento, es mi segunda convocatoria”.

Torrez fue el primer legionario en incorporarse. Foto: Marcelo Avendaño.

Trabajo

Este lunes la Selección cumplirá con su primer entrenamiento. Está previsto que en horas de la mañana haya una sesión de gimnasio, mientras que por la tarde habrá un trabajo de campo, aunque ello debe ser confirmado por el cuerpo técnico de la Verde. Villegas, al momento de llegar a la concentración, dijo que tienen varias canchas disponibles para entrenar y que lo analizarán en estos días.

“Afortunadamente tenemos la buena predisposición del Hernando Siles, de la Cervecería (el Complejo Cervecero de los Trabajadores de la Cervecería Boliviana Nacional). Hace más de un mes la gente de la federación ha estado apoyando en que el terreno pueda estar en buenas condiciones y por supuesto, de acuerdo al tiempo y cuidando siempre el estadio, veremos lo de Villa Ingenio”.

Sobre ese escenario deportivo, que albergará el duelo con Uruguay y que este domingo recibió bajo una torrencial lluvia el partido entre Always Ready y Blooming por el Torneo Amistoso de Verano, dijo que “más bien no ha sido muy afectada la cancha. La hemos visto bastante bien, falta un buen tiempo (para el cotejo). Y hemos hablado también con el encargado, así que va a llegar en muy buenas condiciones la cancha”.