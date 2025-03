Persisten filas en surtidores del eje troncal del país, tildan de ineficaz al Gobierno para solucionar el problema

El dirigente del transporte del Trópico, Jimmy Lovaton, indicó que desde el miércoles no existe gasolina en los surtidores y en algunos solo les entregan hasta 5.000 litros, cuando la provisión normal es de 20.000 litros.

En varias estaciones de servicio de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz persisten las extensas filas de propietarios de motorizados que buscan abastecerse de combustible, ya sea diésel o gasolina. Los transportistas criticaron la ineficiencia del Gobierno para solucionar ese conflicto que se arrastra desde la gestión pasada.

“Una vez más estamos denunciando la ineptitud de Yacimientos y del Gobierno. Estamos viendo inmensas filas en los surtidores del departamento de La Paz, estamos haciendo fila dos, tres días para recibir combustible”, protestó el presidente de Cámara de Transporte Pesado de La Paz, Domingo Ramos, en contacto con la ANF.

La molestia por el desabastecimiento de carburantes no solo es de ese sector, sino de los productores agropecuarios y ganaderos de Santa Cruz quienes advirtieron que la cosecha de arroz, maíz, azúcar y otros productos está en riesgo.

El dirigente lamentó que las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ni respondan a sus llamadas ni a las notas que enviaron, en las que solicitan una reunión para hacerles conocer sus demandas.

“Lamentablemente, el gerente de la ANH ni los funcionarios de YPFB ya no nos responden hemos enviado varias notas y les hemos llamado solicitando una reunión y no tenemos respuesta. Ya no podemos seguir así, nuestro sector es el más perjudicado”, manifestó.

Filas

En los surtidores que se encuentran en la avenida 6 de Marzo y Satélite, de la ciudad de El Alto, se registraron extensas filas. En algunos surtidores existen dos columnas, una de vehículos livianos y otra de motorizados de carga pesada que quieren adquirir diésel.

“Yo estoy desde las 4 de la mañana, yo tengo que viajar a Sapahaqui porque traemos verduras y frutas”, dijo uno de los conductores.

Entre tanto, en la estación de servicio Volcán de la avenida Montes, en la sede de gobierno, no se estaba vendiendo diésel porque se acabó, tampoco existían filas.

En la capital cruceña el panorama es el mismo, en un surtidor ubicado en la doble vía La Guardia se evidenció la existencia de una fila de taxis, camiones y buses.

Por otra parte, en la estación de servicio de Montero la columna era extensa, en la que había más de un centenar de motorizados, entre camiones, buses, vehículos particulares y motocicletas.

“En toda la región del trópico de Cochabamba no hay diésel ni gasolina, nos hemos trasladado a diferentes surtidores y hemos evidenciado las filas largas en busca de combustible. Los transportistas se quejan porque es un martirio buscar gasolina, desde el día miércoles no tenemos gasolina y apenas han distribuido a cinco mil litros”, denunció.

Movilizaciones

Ante esa situación, Ramos advirtió que desde la próxima semana se reunirán para organizar las movilizaciones que se llevarán a cabo desde el 15 de este mes exigiendo una solución definitiva a la falta de dólares y la escasez de combustible.