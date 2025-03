Premios Oscar 2025: todos los looks de la alfombra roja más esperada y deslumbrante

El icónico Dolby Theatre de Hollywood es el escenario en el que confluyen actores, celebridades y directores. Antes de la gala, las estrellas posan para los fotógrafos y despliegan todo su glamour. El análisis de cada estilo bajo la mirada de tres diseñadores consultados por Infobae

Las estrellas más destacadas del cine mundial se reúnen este domingo 2 de marzo en Los Ángeles para celebrar la 97ª edición de los premios Oscar.En un evento que se llevará a cabo en el emblemático Dolby Theatre,la alfombra roja es, una vez más, el escenario donde actores, directores, cineastas y celebridades de la industria despliegan todo su glamour y estilo.

La ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es uno de los eventos más esperados del año, donde se reconoce lo mejor del cine a nivel global. Este año, la tradicional red carpet es una “pasarela” previa al evento, ya que se convierte nuevamente en el centro de atención, mientras los invitados lucen diseños que marcan tendencias y deslumbran en cada paso.

Para analizar los looks que acaparan todas las miradas, Infobae consultó a los diseñadores Claudio Cosano, Laurencio Adot y Patricia Profumo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Todos los looks de las celebridades en los premios Oscar 2025

Demi Moore

Demi Moore optó por un vestido plateado de corte sirena, cubierto de lentejuelas, diseñado por Armani Privé (REUTERS/Mario Anzuoni)

“¡La mejor! El corte clásico, pero el trabajo artesanal del bordado totalmente en cristales a mano, más el color metalizado plata, más su estilismo, la convierten para mí en la ganadora. ¡Espectacular! Los tonos ganadores son los metalizados, el plata, el oro y el rosa gold”, exclamó Cosano sobre el look de una de las principales figuras de la noche.

Ariana Grande

Ariana Grande finalizó su campaña de ‘method dressing’ en las alfombras rojas con un vestido rosa de alta costura de Schiaparelli, parte de la colección presentada por Daniel Roseberry en París (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Un vestido de verdadera alta costura de Schiaparelli. Le queda pintado y a medida. Es encorsetado, moderno y chic”, comentó Adot.

Cynthia Erivo

Cynthia Erivo lució un impresionante vestido de terciopelo verde, diseñado por Louis Vuitton, inspirado en su personaje de Wicked (ANGELA WEISS / AFP)

“¡Impactante! Aquí vemos un claro ejemplo de la volumetría en un traje más un diseño espectacular utilizando un género acertado. Excelente corsetería digna de Haute Couture para la red carpet más importante del mundo. ¡Una de las mejores vestidas de la noche! ¡10 para ella!”, indicó Profumo sobre el estilo de una de las nominadas a Mejor Actriz.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña lució un vestido globo granate con pedrería en el escote y guantes transparentes de Saint Laurent, acompañado de joyas de Cartier

“Espléndida en un Laurent Couture. El color tendencia, los volúmenes, todo me parece espectacular para los Oscar”, aseguró Cosano.

Margaret Qualley

Margaret Qualley destacó con un elegante vestido negro de terciopelo. El diseño tiene una estructura de corte sirena que resalta su figura, con un escote cuadrado y mangas cortas con volumen, creando un aire clásico

“Otro vestido negro, me aburre. Las joyas son espectaculares, el peinado y el maquillaje están bien, pero no me mata”, comentó Adot.

Felicity Jones

Felicity Jones brilló en la alfombra roja con un vestido de tono plateado metalizado, que resplandecía bajo las luces del evento. El diseño, de corte ajustado al cuerpo, tiene un escote tipo halter que resalta su figura, con un detalle central de drapeado

“Me gustó mucho en este caso el género elegido para Felicity Jones para presentarse a la nominación a la mejor actriz de reparto en su papel en “The Brutalist”, y honestamente me encantó la propuesta de género acerado claro con propuesta básica de top, cintura y moño zapatero en la cintura y falda asirenada…. Aunque debo confesar que para que se viera aún más impactante, le hubiera aconsejado en este caso aumentar el volumen en falda o bien hacer más impactante su falda sirena con arrastre”, recomendó Profumo.

Edward Norton

Edward Norton lució elegante en la alfombra roja de los Oscars, vistiendo un clásico traje negro de esmoquin. El conjunto, de corte impecable, se compuso de una chaqueta de solapa satinada que combinaba perfectamente con el pantalón negro de corte recto

“Clásico, elegante, la fórmula smocking negro, camisa blanca y moño nunca falla, no propone”, afirmó Cosano.

Elle Fanning

Elle Fanning, con un elegante vestido de encaje blanco con lazada negra y moño, diseñado por Givenchy y complementado con joyas de Cartier

“Como siempre, una de las mejores vestidas, con la revisión de un clásico. El detalle de la cinta negra es un 10. Se ve que el vestido fue a medida. Excelentes el estilismo, el peinado y las joyas”, apreció Adot.

Guy Pearce

Guy Pearce apareció en la alfombra roja de los Oscars con un elegante esmoquin negro de terciopelo, una opción clásica que nunca pasa de moda. La chaqueta, con solapa satinada, fue combinada con una camisa blanca de botones y un moño negro

“De impecable estampa y elegancia, Guy Pearce asistió a la red carpet con un finísimo smoking que sabe llevar muy bien, lookeado con gafas y detalle de botones negros en la camisa. Smoking de género profundo como la pana o terciopelo y pantalón tasado. Un 10 para él”, señaló Profumo.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet deslumbró con un audaz traje amarillo pastel de Givenchy. El conjunto, que incluye una chaqueta de corte impecable y pantalones de línea recta, resalta por su color vibrante y moderno

“Divino el look y el color. El corte de jean en el pantalón y la chaqueta corta me gusta más para el after party que para la red carpet. En él se ve bien por su juventud”, indicó Cosano sobre el atuendo de uno de los nominados a la categoría de Mejor Actor.

Miley Cyrus

Miley Cyrus impactó con un vestido negro de corte largo que fusiona el glamour clásico con un toque edgy. El diseño, de silhouette ajustada, presenta un escote alto y detalles de pedrería en la parte superior, creando un efecto brillante

“La vez que mejor vestida la vi: está sobria y sexy. El ruedo del vestido es costura. El peinado es increíble, y los guantes me encantan. Apuesto al look y no al disfraz de show”, sentenció Adot.

Paz Vega

Paz Vega cautivó con un elegante vestido negro de largo completo. El diseño, sin mangas y con un escote strapless, presenta una parte superior estructurada adornada con detalles de tecido negro que dan un efecto volumétrico, mientras que la falda fluye suavemente hacia el suelo con una caída que resalta su figura

“Me gustó la propuesta de Paz Vega, con corset y sobrefalda en piel de pelo largo y brilloso, dando volumen innovador al strapless y con falda en raso asirenada en gajos que le asienta muy bien a su figura. Ayuda ese outfit con su corte de cabello parisino en negro azabache, al igual que su outfit”, dijo Profumo.

Emma Stone

Emma Stone brilló en la alfombra roja con un impresionante vestido de Louis Vuitton. El diseño, de largo completo, estaba cubierto por piedras brillantes que captaban la luz a cada paso, creando un efecto deslumbrante

“Metalizado nuevamente, corte moderno y hechura perfecta lo hacen hermoso a la vista y todo su estilismo me parece espectacular”, aseveró Cosano.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg brilló con un imponente vestido de Christian Siriano. El diseño, en un tono azul metálico, tiene una falda volumétrica que crea una silueta dramática y llena de presencia

Adot sobre el look de Whoopi Goldberg: “Una de las peores vestidas en los Oscar, pero esta vez realmente me sorprendió. El look es teatral y fashion, con ese azul metálico que me deja sin palabras. Una reina. Jugado y diferente”.

Ana de Armas

Ana de Armas asistió con un elegante vestido negro de corte sirena. El diseño, con un escote halter adornado con detalles de pedrería brillante, resalta su figura y aporta un toque de glamour a su look

“Bellísima Ana de Armas, con un strapless, futres y en negro rasado con leve killa y asirenado, traje muy simple y básico siendo que el detalle lo tiene en el tramado de delicados strasses en el pecho desde el cuello hasta el busto, si bien es una linda idea para outfit, no alcanza para un buen protagonismo en una de las galas más importantes del cine mundial”, comentó Profumo.

Selena Gómez

Selena Gomez impactó con un espectacular vestido de Ralph Lauren. La prenda, de tono rosa metálico, está completamente adornada con brillantes, creando un efecto visual deslumbrante

Cosano admiró el trabajo del vestido que eligió Selena Gómez: “Otra de las mejores, también en metalizado y totalmente bordado en cristales rosa gold. Perfecta, otro de los metalizados ganadores de la noche. El corte del vestido la estiliza y la empodera. El trabajo artesanal de bordado es impresionante”.

Halle Berry

Halle Berry optó por un impresionante vestido de Christian Siriano. El diseño, de corte sirena, presenta un cuerpo ajustado cubierto por espejos metálicos que crean un efecto brillante y futurista

“La tendencia de la noche fue el color plata y las texturas de bordados. El peinado y las joyas me encantan. El vestido es de costura y le queda increíble”, resaltó Adot.

Andrew Garfield

Andrew Garfield resaltó con un traje de tonos marrones cálidos, que combinó perfectamente para un look moderno y elegante. El blazer y los pantalones a juego tienen un corte entallado, que realza su figura, mientras que la camisa satinada marrón le da un toque de sofisticación

“Súper lookeado Andrew Garfield con smoking color tabaco y camisa en seda al tono. Una propuesta impecable, distinta y canchera en la moda masculina”, destacó Profumo.

Jeff Goldblum y Emilie Livingston

Jeff Goldblum y Emilie Livingston irrumpieron en la alfombra roja de los Oscars con un look coordinado y elegante

“Ellos en Prada. El vestido de ella me encanta, la mezcla de los tonos metálicos oro y plata y totalmente bordado a mano, es bien de alfombra roja, alta costura. Ambos sorprenden por el nuevo corte”, comentó Cosano.

Vic Carmen Sonne

Vic Carmen Sonne asistió a la alfombra roja con un vestido cubierto de brillantes que captaban la luz con cada movimiento. El diseño, de corte sirena, resalta su figura con una falda ajustada que se expande ligeramente hacia el suelo, mientras que la parte superior tiene un escote drapeado que le da un aire elegante

Adot sobre el look de la actriz Vic Carmen Sonne: “El color es original, al igual que el escote y la falda, pero no me mata. Aun así, está bien”.

Lisa

Lisa deslumbró en la alfombra roja de los Oscars con un elegante traje de dos piezas de Markgong. La prenda presenta un largo blazer negro con solapas satinadas que resalta su figura, mientras que la parte inferior está marcada por una extensión de la camisa blanca que fluye suavemente, creando un contraste sofisticado y moderno. El look se completa con una flor roja en la solapa, agregando un toque de color vibrante y audaz

“Me encantó la propuesta de Lisa como para asistir a la gala, tratándose de una composición en un supuesto smoking y camisa que no tiene fin, haciendo que eso sea el vestuario. Muy innovador y acertado, ya que comprende trazos de sastrería para formar un auténtico traje de alta costura, además de estar muy cómoda seguramente con sus pantalones debajo. ¡Felicitaciones por la idea en su diseño!“, resaltó Profumo sobre la elección de la cantante y actriz.

Charlotte Lawrence

Charlotte Lawrence hizo una entrada con un vestido rosa de Valentino que evocaba una sensación de romanticismo y delicadeza. La prenda, adornada con detalles de cristales y bordados florales, presenta una falda larga que cae con gracia, mientras que la parte superior tiene un escote profundo en forma de V y mangas acampanadas

“Los rosas empolvados siempre están presentes… el vestido si bien está muy elaborado, a mí no me impacta, estos diseños los veo más para otro tipo de premiaciones que para los Oscar, que es la gran red carpet donde el mundo entero mira y espera encontrar tendencias o exclusividades», explicó Cosano.

Marlee Matlin

Marlee Matlin deslumbró en los Oscars con un vestido negro de largo completo que combinaba elegancia y sofisticación. El diseño, de mangas largas, presentaba detalles de brillantes dispersos a lo largo del cuerpo, lo que le otorgaba un toque de luz sin perder la sobriedad

“Demasiado clásico. Es obvio que zafa de críticas y estiliza, pero ya es muy visto”, declaró Adot.

Isabella Rossellini

Isabella Rossellini lució majestuosa con un impresionante vestido de terciopelo azul profundo. El diseño, de corte largo, tiene una caída fluida que añade una sensación de elegancia clásica y atemporal

“Me gustó el look de Isabella, muy monárquico y de realeza en azul noche, de género brocato, con caída generosa que ayuda con disimular los contornos del cuerpo y brazos. Me gustó como resolvió su look para esta gala, siendo que lo simple ayudó a estar muy bien lookeada. ¡Make up y peinado, excelente!”, exclamó Profumo.

Penélope Cruz

Penélope Cruz deslumbró con un elegante vestido blanco de corte clásico. El diseño presenta un escote asimétrico, con una capa drapeada que fluye hacia un lado, creando un efecto de elegancia y movimiento

“La acabo de ver… ella es tan espléndida y distinguida, el vestido me gusta mucho, pero creo que las proporciones del corte, el talle demasiado largo para su cuerpo, no la benefician tanto. El vestido me gusta, no me descompensa”, opinó Cosano.

Yasmin Finney

Yasmin Finney deslumbró en los Oscars con un impactante vestido de Harris Reed. El diseño, de terciopelo negro, se ajusta elegantemente a su figura, destacando un escote en V profundo y mangas largas con guantes a juego. Lo más llamativo del atuendo fueron las plumas negras que emergían del vestido en la parte superior, creando un efecto visual dramático y teatral

“Se puso un vestido couture. Sin las plumas, sería ideal, pero sería un strapless más. Creo que todas van a ir por ese camino. Me gustan los guantes y el make up. Es estrafalario y raro”, expresó Adot.

Fernanda Torres

Fernanda Torres optó por un elegante vestido de Chanel. El diseño, de tulle negro, se caracteriza por una estructura ajustada en la parte superior y una falda fluida que se expande ligeramente hacia el suelo

“Me gusta mucho la combinación de diferentes texturas en el traje de Fernanda Torres, pero para la red carpet de esta gala tan importante le hubiera sugerido que la terminación de la falda sea más importante en cuanto al volumen, o sea… seguir con el volumen hasta el ruedo hubiera sido lograr una pieza única de Haute Couture inolvidable, siendo que así… casi pase desapercibida”, comentó Profumo.

Hannah Stocking

Hannah Stocking en la alfombra roja

“Hollywoodense, corsage y falda amplia. ¡Divino!, pero vemos propuestas mucho más dramáticas y originales», dijo Cosano.

Alba Rohrwacher

Alba Rohrwacher sorprendió en los Oscars con un vestido de Alessandro Michele para Valentino, que fusionó el romanticismo clásico con un toque moderno y dramático. La prenda tiene una falda voluminosa de varios volantes en tonos negros, que combinan pliegues y capas de tela, creando un efecto visual de gran fluidez y movimiento

“Es un vestido riesgoso si es de baja estatura, pero ella es alta. No me termina de gustar porque tiene demasiados volados y frunces”, indicó Adot.

Colman Domingo

Colman Domingo impactó en la alfombra roja de los Oscars con un traje rojo vibrante que fusionó estilo y audacia. El blazer rojo de corte moderno y solapas negras se complementó con una camisa roja debajo, creando un contraste visual llamativo

“Me encantó el look de Colman Domingo, siendo que aquí vemos un traje innovador de línea pura en sastrería con cinto, solapas anchas y color llamativo como lo es el bermellón, siendo que todo esto parece exagerado, en él y para esta gala es completamente acertado”, indicó Profumo.

Rachel Sennott

Rachel Sennott lució un impresionante vestido de Balenciaga en la alfombra roja de los Oscars. El diseño, ajustado al cuerpo, está completamente cubierto por destellos en tonos rosa y púrpura que reflejan la luz, lo que le da un aire elegante y deslumbrante

Cosano describió el estilo que Rachel Sennott eligió para la velada: “Vestido tubular en malla metálica color borgoña, uno de los colores tendencia de esta temporada, le queda perfecto. Aprobadísimo el total look”.

Laura Blount

Laura Blount, maquilladora nominada por su trabajo en «Wicked», sorprendió con un vestido de Hellavagirl que combinaba audacia y glamour

“Díganle que Halloween ya pasó. Muy feo y un color re comercial el verde. Tiene demasiados detalles el look”, precisó Adot.

Zuri Hall

Zuri Hall deslumbró en la alfombra roja de los Oscars con un elegante vestido rojo de largo completo. El diseño, ajustado al cuerpo, resalta su figura con un escote strapless que se complementa con una gran flor estructurada en la cintura, que añade un toque dramático y sofisticado

“Impactante el traje de Zuri Hall, maravilloso color y exquisita corseteria, con detalle en volumen en la cadera con drapeado y flor ideal para mujeres con cadera muy angosta. El traje es un 10 que sabe llevar excelente en estilismo, maquillaje y peinado”, señaló Profumo.

Stacy Martin

El vestido de Stacy Martin, diseñado por Louis Vuitton, destaca por una falda estructurada que aporta un impacto visual único. La parte inferior del vestido tiene un volumen controlado, con una gruesa banda negra que crea un contraste interesante con el resto del diseño

“Uno de los colores que son tendencia, los metálicos y el nuevo corte de pollera, atrevido, diferente, impacta desde lo nuevo”, señaló Cosano.

Joe Locke

Joe Locke deslumbró en la alfombra roja de los Oscars con un look que combinó sofisticación y modernidad. El actor eligió un traje con un abrigo largo negro, que se destaca por un detalle de brocado dorado en el centro de su chaleco, aportando un toque de lujo al conjunto

“Muy teatral. Jacquet y chaleco pailletes. No sé, no me mata”, indicó Adot.

Julia Floch-Carbonel

Julia Floch-Carbonel optó por un diseño que fusionó la elegancia clásica con un toque moderno en los Oscars. La pieza presenta una falda larga gris con un patrón a cuadros, que aporta un aire sofisticado, mientras que la parte superior del vestido juega con la asimetría: una chaqueta negra de corte estructurado que destaca por un detalle de bordado en el pecho y un lado completamente diferente en color gris

“Un diseño muy particular, sastrero e invernal. Julia impacta con su outfit atrapando las miradas en la originalidad de su traje, muy femenino y sentador, además de parecer muy cómodo al usarlo. Ideal su make up y peinado para ese look”, opinó Profumo.

Más looks de los Oscar 2025

Adrien Brody y Georgina Chapman

Adrien Brody y Georgina Chapman deslumbraron en la alfombra roja con un look elegante y sofisticado. Georgina lució un vestido largo de terciopelo negro, ajustado al cuerpo, con un corsé estructurado que realzaba su figura. El vestido presentaba detalles de pedrería en la parte superior, con adornos en forma de flores negras que le daban un toque de lujo y sofisticación. La falda, de corte sirena, se expandía en un dramático acabado en el dobladillo, adornado con más detalles de pedrería, lo que aportó brillo y opulencia a la pieza. Su peinado, con ondas suaves y su maquillaje sutil, complementaron la elegancia del conjunto.Adrien, por su parte, llevaba un esmoquin clásico en tono negro, con solapas de satén que le daban un toque moderno y refinado. El moño negro que completaba su look era el detalle perfecto para un atuendo formal

Kieran Culkin y Jazz Charton

Kieran Culkin y Jazz Charton hicieron una aparición elegante en la alfombra roja de los Oscars. Culkin optó por un traje de esmoquin clásico en tono azul marino, con una camisa negra y pajarita, mostrando un look sofisticado y atemporal.Junto a él, Jazz Charton deslumbró con un vestido largo de brillantes plateados, que reflejaba la luz de manera espectacular y tenía un escote strapless que resalta su figura. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Amy Poehler

Amy Poehler asistió en la alfombra roja de los Oscars con un elegante vestido negro de terciopelo. El diseño, de corte sirena, se ajusta perfectamente a su figura y presenta un escote strapless que resalta su cuello y hombros. La falda fluye suavemente hacia el suelo, creando una silueta sutil y sofisticada. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Robert Downey Jr. y Susan Downey

Robert Downey Jr. y Susan Downey hicieron una entrada deslumbrante en los Oscars, mostrando un look coordinado y elegante. Susan Downey lució un vestido rojo brillante de lentejuelas, con un escote asimétrico y una abertura en la pierna que añadía un toque de sensualidad al conjunto. El diseño, que resalta su figura, fue complementado con accesorios dorados, como un par de brazaletes. Robert Downey Jr. optó por un traje negro clásico, con una camisa de cuello alto y una corbata negra, además de añadir un pin distintivo en su solapa. (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mindy Kaling

Mindy Kaling brilló en la alfombra roja de los Oscars con un deslumbrante vestido plateado que captó todas las miradas. El diseño, de corte ajustado al cuerpo, está completamente adornado con detalles metálicos en forma de hojas y pétalos, creando una textura única y espectacular. El vestido tiene un escote alto y una caída elegante que fluye hacia el suelo con una ligera cola. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson deslumbró con un traje negro clásico de corte elegante. El esmoquin, de corte entallado, presenta detalles sutiles en la solapa y el cuello con un toque brillante que agrega un aire moderno al conjunto. Jackson completó su look con una camisa negra de seda y zapatos de charol que complementaron perfectamente su atuendo sofisticado. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Mikey Madison

Mikey Madison dijo presente con un vestido de tonos rosados que exudaba elegancia y sofisticación. El diseño, de corte strapless, presenta un top negro que contrasta perfectamente con la falda rosa satinada, que se ajusta delicadamente a su figura antes de caer en una larga cola. Un lazo rosa en la cintura añade un toque de dulzura al conjunto, mientras que un collar de diamantes completó el look con un aire de glamour. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Ralph Fiennes

Ralph Fiennes apareció en la alfombra roja de los Oscars con un traje de esmoquin clásico que combinaba elegancia y un toque de diversión. El blazer negro de corte impecable, con solapas de satén, se complementó con una camisa blanca y un moño negro, mostrando su estilo sofisticado. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Rachel Zegler

Rachel Zegler asistió con un vestido de tul en tonos blanco y nude, adornado con brillos sutiles que captaban la luz a medida que se movía. El diseño, strapless y de corte fluido, resalta su figura con elegancia y sofisticación, mientras que la falda ligera y con una pequeña cola añade un toque de glamour. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gal Gadot

Gal Gadot apareció en la alfombra roja de los Oscars con un vestido rojo de corte princesa. El diseño, con falda amplia y cintura ajustada, acentuó su figura de manera elegante. El vestido, de escote recto y sin mangas, tiene un sutil brillo que añade un toque de sofisticación. Gadot completó su look con un collar delicado y un peinado recogido, logrando una imagen de glamour clásico que la posicionó entre las más elegantes de la noche. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Raye

Raye eligió un impresionante vestido rojo para su aparición en la alfombra roja de los Oscars. El diseño, con un escote en forma de corazón y mangas caídas, se caracteriza por su falda fluida que se extiende con una ligera cola. El vestido, de seda con un suave brillo, resalta su figura de forma elegante y sofisticada. Raye complementó su look con un collar de joyas en tonos plateados y un peinado de ondas suaves, logrando una imagen de glamour clásico que la posicionó como una de las más destacadas de la noche. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Lupita Nyong’o

Lupita Nyong’o cautivó con un vestido blanco de corte clásico. El diseño, de falda plisada, se ajusta delicadamente en la parte superior, donde una banda de cristales resalta su escote cuadrado y aporta un toque lujoso al conjunto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Michelle Yeoh

Michelle Yeoh deslumbró en la alfombra roja de los Oscars con un vestido azul eléctrico de corte estructurado. El diseño, de escote strapless, resalta su figura con una falda amplia que se despliega en una larga cola, añadiendo dramatismo al conjunto. El satinado brillante del vestido refleja la luz de manera impresionante, mientras que los accesorios delicados, como el collar de diamantes y la pulsera, completaron su look de manera perfecta. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Jerry O’Connell

El actor y director Jerry O’Connell usó un traje de esmoquin plateado con un patrón sutil en relieve. La chaqueta tenía un corte moderno y un brillo discreto, mientras que la camisa negra que llevaba debajo combinaba con el pantalón oscuro de corte recto

Brian Young

Brian Young, productor de cine, apareció en la alfombra roja con un clásico esmoquin negro. La chaqueta de solapa de terciopelo negro contrastaba elegantemente con la camisa blanca de corte clásico

Howard Rodman

Howard A. Rodman, guionista, lució un clásico esmoquin negro con solapas de satén, ideal para la alfombra roja. Su camisa blanca, acompañada de un moño negro perfectamente atado, combinó con el tono elegante del traje

Kayo Shekoni y Johan Grimonprez

La cantante sueca Kayo Shekoni y el artista Johan Grimonprez se destacaron en la alfombra roja con sus looks únicos. Kayo lució un vestido largo y brillante en tono azul turquesa, con un diseño ajustado al cuerpo que se abría con una abertura en el costado, mostrando un toque de sensualidad. Johan, a su lado, optó por un look más relajado pero igualmente sofisticado, con un traje beige de corte moderno, combinando con una camisa naranja brillante

Sosie Bacon

Sosie Bacon, actriz de cine estadounidense, deslumbró con un vestido largo y ajustado en tono plateado que estaba adornado con brillantes detalles en forma de flores y cristales

Emily Kassie

Emily Kassie lució un impresionante vestido rojo de gala. El vestido, de corte strapless, ajustado en la parte superior, se desplegaba en una falda volumétrica con una gran lazada en la cintura que añadía un toque dramático y elegante

Tessa Ross

Tessa Ross, productora, optó por un look minimalista y elegante en la alfombra roja. Llevaba un conjunto negro de corte fluido, compuesto por una capa larga de tela suave que caía con gracia desde sus hombros hasta el suelo

Kellen Quinn

El productor Kellen Quinn optó por un look moderno y vanguardista en la alfombra roja. Llevaba un traje negro de corte amplio con una chaqueta que destacaba por sus solapas exageradas y un diseño asimétrico

Joslyn Barnes

Joslyn Barnes, productora de cine, eligió un look único y sofisticado para la alfombra roja. Llevó un largo vestido de terciopelo color morado con un elegante acabado en tonos rojizos en el dobladillo. El vestido tenía un corte fluido, con detalles de bolsillos discretos a los lados y una abertura que dejaba ver unos zapatos negros de tacón medio

Daniel Orlandi

Daniel Orlandi, diseñador, se presentó con un look clásico y refinado en la alfombra roja. Optó por un esmoquin de terciopelo negro con solapas satinadas, que aportaban un toque de lujo y sofisticación

Edvin Ryding

Edvin Ryding, actor sueco, destacó en la alfombra roja. Optó por un esmoquin blanco de corte moderno, que incluía detalles que rompían con lo convencional. El saco, de solapas negras, estaba adornado con una gran lazada de cuadros en tonos blanco y negro, que cruzaba el pecho de manera asimétrica, creando un contraste llamativo con el blanco del resto del conjunto

Janet Yang

Janet Yang, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lució un vestido elegante y sofisticado en la alfombra roja. Su atuendo consistía en una prenda larga, con una falda de tono blanco cremoso adornada con intrincados bordados florales en tonos rosas y verdes, que le otorgaban un aire delicado y femenino

Julianne Hough

Julianne Hough lució un vestido largo y etéreo en tono nude, confeccionado en tela de tul que le dio un aire ligero y elegante. El vestido tenía un corte asimétrico con un solo tirante que se cruzaba delicadamente sobre su hombro izquierdo, dejando el otro hombro al descubierto

Doja Cat

Doja Cat deslumbró en la alfombra roja con un vestido de leopardo que combinó la audacia y la sofisticación

Fotos: Reuters y AFP