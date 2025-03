Puerto Paila: Piden ayuda para ollas comunes y evacúan a personas a un albergue temporal

“La gente no tiene luz, no tiene agua en su zona, no tiene alimentos”, señaló una profesora que se sumó a las brigadas de ayuda y que recordó que se está instalando espacios en un colegio de la zona

Los barrios San Juan y 3 de Mayo de Puerto Paila atraviesan un panorama desolador, la llegada de la inundación –producto de las riadas– tomó desprevenidos a los vecinos que no solo han visto sus viviendas anegadas, sino también han perdido los pocos recursos que tenían como alimentos y ropa, por lo que suman pedidos para las ollas comunes.

La situación de esta localidad ubicada en el municipio de Cotoca, se agrava conforme avanzan las lluvias y el desborde del río Grande y el río Cotoca, tema que sorprendió a los vecinos la madrugada de este miércoles.

UNITEL llegó hasta el lugar y los vecinos indican que el agua ha alcanzado los 50 centímetros de altura en sus viviendas, lo que ha obligado a improvisar y poner sus pertenencias en zonas más altas, como refrigeradores y sofás, incluso sacando sus pertenencias a la carretera.

A pesar de las intensas lluvias y la evacuación de algunas familias hacia albergues temporales habilitados en una unidad educativa, la respuesta de los afectados ha sido mixta, es decir, mientras algunos vecinos aceptan la ayuda de las autoridades y se trasladan a los albergues, otros prefieren quedarse en sus hogares, a pesar de los riesgos, según alertó el alcalde Raúl Alvis.

“No quería ir, pero viendo su gentileza de ellos, no puedo despreciar”, don Zoilo Justiniano, de 77 años, uno de los afectados por esta situación.

La ayuda también ha llegado a través de voluntarios, quienes han instalado ollas comunes para alimentar a los damnificados; profesores y representantes del Comité de Emergencias (COE) también han estado presentes para brindar apoyo. “La gente no tiene luz, no tiene agua en su zona, no tiene alimentos”, señaló la profesora Nataly Alavi

Hay quienes sacaron sus pertenencias a la carretera y ahí armaron carpas

Según el reporte, estima que más de 300 familias han sido afectadas por las inundaciones en los dos barrios mencionados, pero solo un centenar ha sido evacuado a los albergues, donde se les garantiza atención médica y alimentos.

El resto de las familias se encuentra en situación crítica, muchas de ellas a la intemperie. En el barrio San Juan, algunas personas han optado por quedarse a solo metros de la carretera, durmiendo en carpas, mientras esperan que las aguas bajen.

“Nos hemos quedado aquí, con nuestras pertenencias a la espera de que el agua baje y no llueva más”, expresó uno de los afectados, quien temía por la seguridad debido al tráfico de camiones pesados en la carretera.

Las autoridades municipales continúan evaluando la situación y haciendo un llamado a la solidaridad, tanto de la comunidad local como de aquellos que se encuentran fuera del país.