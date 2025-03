“Que sea sincero el Gobierno”: Sectores cuestionan al ministro que declaró la entrega del 80% de combustible para la producción

Por su parte, el presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, también lamentó que el Gobierno y sus ministros reporten abastecimiento, cuando la realidad en los surtidores es otra.

Barriga advirtió que sin diésel no hay materia prima y la industria así no puede producir. Al no haber una producción oportuna tampoco hay garantías para la exportación, por lo que pidió una solución al Gobierno.

“No sé a qué a qué combustible se está refiriendo el ministro y adicionalmente, ¿a qué se está jugando? ¿Mentir a la población o a engañarnos a nosotros a los a los productores, a los exportadores?”, cuestionó Barriga. “Que sea sincero el gobierno con el país, con la población, con los productores”, resaltó.

Desde el sector transporte, el dirigente Erlan Melgar también rechazó la versión del ministro al referir que los miembros de su sector se la pasan haciendo fila en los surtidores porque no se cuenta con el abastecimiento oportuno.