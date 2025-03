Rodrigo Paz Pereira: “Estoy más cerca de la gente; Manfred, Chi y el bloque son como estrellas de Hollywood”

“Estoy más cerca de la gente”, fueron las palabras de Rodrigo Paz Pereira, senador de Comunidad Ciudadana (CC), y líder de la agrupación Primero la Gente, en entrevista con Visión 360, cuando fue consultado sobre si tiene más cercanía con el bloque de unidad de la oposición política o con la flamante coalición entre el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el médico coreano-boliviano, Chi Hyun Chung, con miras a las elecciones.

El parlamentario, oriundo de Tarija, fanático de la literatura, el cine, e hincha del club Bolívar, afirma que solo el ciudadano boliviano puede definir su destino y que este no debe apelar a encuestas realizadas por “un millonario en Miami” o del bloque de unidad.

“La única contundencia de la unidad no son las encuestas ni de un millonario en Miami ni de un bloque de unidad, que tienen todo el derecho. El único que define qué es la unidad y que tiene que activarse, ser activo, proactivo, a definir su destino, es el boliviano poniendo el voto”, expresó Paz Pereira, como parte de una de las respuestas de la entrevista que leerá a continuación.

¿Qué lo motivó a candidatear?

No hay peor cosa en la vida que hacer algo que no te guste, y no estaba cómodo en el sector privado, y he dedicado mis últimos 20 años al sector público.

He sido dos veces diputado uninominal, después presidente del Concejo de mi ciudad y alcalde. Y cuando decidimos dar el salto a lo nacional con mi senaduría, era para conformar un proyecto nacional alternativo a estos 20 años de gestión de un bloque, de un proyecto político, y eso es lo que estoy intentando hacer, un proyecto nacional junto a muchos otros hombres y mujeres, pero que tengan, a diferencia de ese esfuerzo que hacen los bloques de unidad, o bloques que se dan estos últimos días, nosotros estamos tratando de hacer un bloque o un proyecto de unidad con una amplia base social, gremiales, cuentrapropistas, comerciantes, transportistas, o sea, la base social que te pueda sostener un buen Gobierno que perdure en el tiempo.

¿Considera que su candidatura es tardía?

Si lo pones en términos de que todos los candidatos que se han presentado ya llevan 20 o 30 años en la política, en las candidaturas presidenciales, creo que la candidatura, que más que una candidatura es una portavocía de sectores sociales que necesitan ya no estar con los que han estado gobernando 20 años.

Entonces si me comparan a las tres, cuatro o cinco veces que han sido candidatos los del bloque de unidad azul, como los del bloque de oposición, entonces sí, puede que mi candidatura sea tardía, pero si lo pones como un nuevo proyecto de recambio y renovación del país, tal vez llegamos en el momento oportuno.

¿Cuál es su principal propuesta para salir de la crisis?

Es mucho más complicado, tenemos seis crisis: una es la económica y se refleja en la canasta familiar, pero vinculada a la económica es la institucional, no tienes instituciones que te faciliten; falta de los hidrocarburos, son instituciones que te están fallando y que afectan a lo económico. También tienes una crisis social, porque han profundizado los odios en las regiones, han generado la racialidad como un tema central, entonces tienes una crisis social. Tienes una crisis energética, éramos el corazón de América. Cuando empezó en 2005, este Gobierno tenía toda la energía del mundo para vender; la vendieron, la despilfarraron y nos han dejado sin nada.

Y tenemos otra crisis que es la medioambiental, o sea el gran potencial de Bolivia, en su medio ambiente, en sus áreas reservadas, que podrían ser bonos de carbono a razón por departamento para generar ganancias por mil millones, como en Santa Cruz, solo cuidando sus reservorios, 12 millones de ha, pueden ganar al año mil millones de dólares, tres veces o cuatro más de lo que ganaban con el gas. Y la sexta crisis, la más difícil de todas, la corrupción. Todas estas son afectadas por la corrupción. Entonces son la económica, institucional, social, energética, medioambiental y de corrupción.

¿Cuál es la solución? Tú tienes que estabilizar y reactivar la economía. En Bolivia, y voy a usar una frase de Nayib Bukele: “Si no robaran, alcanzaría”. Yo le aumento algo: Aun robando estos tipos, alcanzan los recursos que se gasta el Estado central.

¿Con qué sigla irá a las elecciones?

La sigla, hasta por un tema de seguridad no la comento, porque en su momento hablamos con dos siglas, y se las compraron, es así. El que tiene recursos, tanto de oficialismo como de oposición, para privar de que no haya candidaturas diversas, divergentes, que generen el cambio y la renovación, se compraron las dos siglas con las que veníamos hablando.

¿Se ve más cerca del bloque de unidad o de la alianza Manfred-Chi?

Estoy más cerca de la gente. Manfred Chi y el bloque son como estrellas de Hollywood. La gente los ve y dice: “Wow, están en el hotel, se están reuniendo”; es como ver a las estrellas de Hollywood y que digan: “Vamos a hacer una película”.

Parecen los avances de una película que va a salir en abril; como las encuestas salen en abril, el Manfred y Chi han dicho: “Ya, vamos a hacer nuestra encuesta para saber quién va”, y los otros también. La inmensa mayoría no viven como las estrellas de Hollywood, y quieren saber qué va a ser de su vida el cuentapropista, el gremial, el transportista, el comerciante; por eso digo con máxima claridad que si no soy parte de ninguno de estos bloques porque me voy a quedar con la gente, no tengo temor.

¿Se puede ser oposición sin estar polarizado?

¿Se puede ser de un medio de comunicación de libre expresión sin tener que estar bajo el control de otros? Sí, se puede. Es lo mismo que hacen ustedes, son parte de una visión de la libre expresión y hacen uso de medios para expresar, fomentar la información. Creo que en política es algo similar, tienes todo el derecho de representar a gremiales, cuentapropistas, sectores sociales que no están siendo atendidos, y ¿cuál es la idea? No es ser candidato, sino ser portavoz.

La única manera en la que habrá unidad en Bolivia es con un proyecto alternativo en el que después la gente vote. La única contundencia de la unidad no son las encuestas ni de un millonario en Miami ni de un bloque de unidad, que tienen todo el derecho. El único que define qué es la unidad y que tiene que activarse, ser activo, proactivo, a definir su destino, es el boliviano poniendo el voto.

¿Con qué recursos va a financiar su campaña?

Hasta ahora, vamos a seguir haciendo lo que hace la gente que nos colabora, y todo lo que hemos hecho por casi dos años y medio o tres; hemos viajado por todo el país, más de 220 municipios, más de 230 mil kilómetros, y gente de voluntad que no viene del empresario rico que viene a recibir la platita, no. Gente que cree en el país, donde yo uso y levanto el teléfono hay gente que me va a contestar, porque hemos hecho un trabajo para establecer una organización política nacional. Esto viene de abajo; cuando yo hago acuerdos no los hago con estrellas de Hollywood, sino con las bases sociales, con la gente.

¿Cómo quedó su relación con Mesa y CC?

Creo, y tengo el máximo respeto por el ex presidente Carlos Mesa; es un hombre de cultura y un gran periodista, pero lo que creo que él no supo leer es que tuvo una suerte de liderazgos dentro de CC extraordinaria, y hoy están buscando dónde acomodarse, con Samuel o con Tuto.

Cuando CC, si él hubiera tomado con grandeza una decisión, es una generación que tiene que entrar en cancha. Hay chicos y chicas extraordinarias en CC, gente de mucha valía, mucha formación, y ahora están viendo dónde acomodarse, con Samuel o Tuto y me da pena, porque si Carlos Mesa hubiera tomado una decisión de renovar, mantenía al FRI y generaba esa nueva generación, hoy CC con sus principales alianzas, como Primero la Gente, sería protagonista absoluto.

¿Cómo quedó Carlos Mesa? Le quitaron el partido y ahora tiene un rol de generar la mejor relación posible entre partes, pero el protagonismo que podría haber generado Carlos Mesa en función de esos liderazgos que hay por detrás, que fue una buena apuesta, quedó por una falta de lectura, de él y de su entorno, que era el momento del cambio y la renovación, y él hubiera sido el promotor de ese cambio y renovación.

¿A qué personaje histórico admira desde el retorno a la democracia?

Esa pregunta es injusta, porque diré Jaime Paz Zamora. Lo vi desde pequeño pelear por la democracia, hemos sufrido exilios desde los 16 años, más de 10 países, 10 diferentes colegios; he visto gente morir, desaparecer, y son sobrevivientes junto a muchos otros bolivianos. Entonces en Jaime Paz Zamora veo a muchos hombres y mujeres que dieron su vida, sus esfuerzos, sus familias, por instaurar la democracia en Bolivia.

¿A quién considera el “antipersonaje” de la democracia?

En la era democrática, creo que Gonzalo Sánchez de Lozada; siendo un hombre de principios democráticos, introdujo una serie de variables a través de personajes como Carlos Sánchez Berzaín, donde la justicia se usaba y cuando se pedían pruebas, como consta en las grabaciones que se filtraron de Berzaín, no importa la verdad.

La frase exacta es de Sánchez Berzaín, es de una charla que se la graban con un ministro de la Presidencia, de apellido Justiniano, y querían meterle un proceso a un señor en Cochabamba, y cuando “Chacho” Justiniano (+) le pregunta: “Pero ¿cuáles son las pruebas?”, Berzaín dice: “No seas cojudo, no importan las pruebas, el escándalo es la prueba”.

A partir de ese momento en Bolivia, la justicia, con mayor profundidad, no genera la verdad, sino genera escándalos para perseguir políticamente. Eso empezó en la era de Berzaín y los masistas, como buenos aprendices, hicieron de la justicia un sistema de persecución extraordinario. Ya no era como en las dictaduras, cuando la muerte física era lo que predominaba, sino la muerte civil; creo que eso fue nefasto para nuestra democracia y no lo digo por Sánchez de Lozada, sino por estos personajes, y esta forma que fue de hacer democracia en el país.

Izquierda o derecha. ¿A cuál se acerca más?

Desde niño y a esta edad que tengo, me he dado cuenta de que ni la izquierda ni la derecha resuelven los problemas de la gente. Hay corrupción en la izquierda y en la derecha. Lo que necesitas son decisiones razonables, un Estado razonable, y generar equilibrios. Por eso nuestra propuesta es el 50/50, 50% para el Estado y 50% para las regiones; todo tiene que estar en equilibrio, en las normas, la economía, las instituciones, el medio ambiente, en el concepto de energía, y la lucha contra la corrupción. Por eso ni lo uno ni lo otro, es un falso debate.

De llegar a la Presidencia, ¿qué caracterizará su gobierno?

Tres cosas: apertura del diálogo, el fracaso de este Gobierno obsesionado en la reelección y su lucha interna en el partido. De ser presidente, con la bendición de Dios y el pueblo, yo a partir del 9 de noviembre voy a instalar una serie de diálogos periódicos para escuchar a todos los sectores. Los que estén en la oposición en el Parlamento, los de opinión diversa en las regiones, se junta como una conducta lógica del Gobierno.

Segundo, el 50/50. Mandaré el 9 de noviembre un reformulado del PGE, para que el 50% del presupuesto, es decir Bs 70 mil millones, de Bs 140 mil millones, vayan a las regiones para reactivar la economía regional, a través de la apertura de créditos, baja de impuestos, aranceles e inyectar ciertos recursos a los municipios para duplicar sus recursos en municipios y gobernaciones mal parados ahora.

Para entender la modificación de lo que haremos en nuestro gobierno, voy a abrir la Constitución para que no haya reelección, empezando por mi presidencia. No iré a reelección porque esos cinco años voy a gobernar para los bolivianos, y vamos a cambiar términos de la CPE que perjudican.

Primero, la reelección que perjudica a las instituciones y las leyes; el que quiera reelegirse modifica todo, hace uso del Estado para su beneficio personal. No hay reelección y después haremos modificaciones para potenciar la economía nacional y la inversión extranjera en nuestro país.

¿Estaría dispuesto a bajar su candidatura?

Nosotros somos un proyecto de mediano y largo plazo; como verás, no estamos en la lógica de aparecer cada cuatro años y medio para ver si soy candidato, quién me apoya y quién paga mi candidatura, no. Estamos haciendo un proyecto porque creo que han sido 20 años muy duros de despilfarro del MAS. Entonces, si voy a tomar la actitud de subir o bajar mi candidatura porque es la coyuntura, no. Nosotros somos un proyecto firme y vamos a ir a estas elecciones, y vamos a ir a las elecciones 2030 y 2035.

La única diferencia es que ganando las elecciones ahora, para estos comicios generales, yo ya no seré candidato en las elecciones de 2030; tendrá que haber renovación y cambio. Si estoy hablando de renovación no me puedo quedar eternamente en el puesto. Entonces, nuestra lucha es cambiar, renovar, y eso es lo que vamos a intentar.

