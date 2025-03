Rosa Quiroga exige justicia tras cinco años de prisión por denunciar acoso sexual en Bolivia

La indígena aimara, absuelta en 2023, busca reparación integral por daños sufridos en un proceso judicial que considera injusto.

Fuente: https://lapatria.bo

Rosa Quiroga, una mujer indígena de la comunidad aimara, pasó 5 años en prisión después de denunciar al exdiputado Santos Paredes Mamani por acoso sexual. Ahora, busca que el Estado boliviano asuma la reparación integral por los daños que considera que le ocasionó un proceso judicial injusto. Quiroga fue absuelta en 2023 y tiene la intención de acudir a organismos internacionales si es necesario.

“Lo que estoy pidiendo es justicia, que se dé cumplimiento a la ley (…) me encuentro delicada de salud, estoy desempleada, estoy empezando desde cero, he sido perjudicada y traumada por el acoso sexual que he sufrido”, expresó Quiroga. Su defensa ha apelado el proceso para exigir una declaración de inocencia completa y que el Estado boliviano asuma la reparación integral de los daños ocasionados a esta mujer indígena.

La indígena aimara Rosa Quiroga busca que el Estado boliviano asuma la reparación integral por los daños que considera que le ocasionó un proceso judicial injusto / EFE

Un caso emblemático

“Rosa Quiroga es el ejemplo de todo lo malo de la administración de la justicia en Bolivia”, afirmó su abogada Audalia Zurita. Además, el caso de Rosa Quiroga “es una criminalización de la denuncia de las mujeres víctimas de un espacio laboral machista y misógino, que no tolera que las mujeres levanten la voz”, comentó Susana Saavedra, presidente de la Fundación Construir.

Inicio de la denuncia

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rosa Quiroga, de 34 años, comenzó a trabajar en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja a principios de 2015. Poco después, Quiroga reportó que empezaron las insinuaciones de Paredes, quien le pidió insistentemente que hiciera viajes con él y que lo acompañara a eventos sociales para pasar tiempo a solas. “Me dijo: ‘yo soy el jefe y aquí vas a hacer lo que yo ordene’, pero a pesar de tanta insistencia nunca cedí”, recordó.

Rosa Quiroga posando durante una entrevista en La Paz (Bolivia) / EFE

Quiroga compartió su situación con López, quien le recomendó que “hiciera su trabajo” y prometió canalizar su reclamo. Rosa decidió denunciar el caso ante la Fiscalía en noviembre de 2015, pero poco después fue despedida. En abril de 2017, cuando asistía a una nueva audiencia judicial por su denuncia, Rosa fue detenida debido a una acusación interpuesta por López.

Injusticia y sufrimiento

La abogada Zurita aseguró que López envió “tres cartas” a la Comisión de Ética denunciando los hechos ocurridos contra Rosa Quiroga. Sin embargo, en 2017 cambió su versión, afirmando que “esos tres papeles ella (López) los firmó en blanco”. “En minutos me han llevado a celdas judiciales y estuve ahí 10 días en el calabozo (…) en la audiencia me han sindicado de terrorista (…) yo no tenía dinero, ni abogado”, relató Quiroga.

La mujer recordó que no contaba con una cama donde dormir en prisión y comenzó a sentir dolores en los huesos debido a las condiciones climáticas del penal. “Estaba desnutrida y desahuciada. Mis cabellos eran blancos”, rememoró. Por recomendación médica, Rosa se cortó las largas trenzas y dejó de usar la vestimenta tradicional debido a la anemia.

Condiciones de detención

Después de 4 años en prisión, Rosa fue liberada para cumplir detención domiciliaria. Los jueces insistieron en que “se declarara culpable” para evitar los trámites legales. La jurista Elena Attard señaló que esta situación “cuestiona los pilares de la independencia judicial”. Para ella, Rosa es una “sobreviviente” de un caso en el que existió “tortura, tratos crueles y degradantes”.

Problemas en el sistema judicial

El proceso judicial de Rosa tuvo constantes suspensiones desde su inicio hasta su absolución. Esta situación refleja problemas estructurales dentro del sistema judicial boliviano en cuanto al tratamiento de las denuncias por acoso sexual y violencia contra las mujeres.