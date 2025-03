Se reduce el área de riesgo a cinco manzanas en Codavisa y desalojan a 97 familias afectadas

Fuente: ANF

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que un estudio técnico determinó que el área de riesgo en la zona de Codavisa, en el macrodistrito Sur, se redujo a cinco manzanos. Además, se desalojó a 97 familias que fueron afectadas por el deslizamiento de tierra que se produjo la mañana de este lunes.

“Ya no se está cortando en los ocho manzanos, sino solo son en cinco, se ha reducido el área de riesgo. Esta mañana se ha cortado el paso casi en 30 hectáreas, con los estudios técnicos lo hemos reducido a cinco y es un área más pequeña eso no quiere decir que no sea importante, pero es más controlable”, detalló la autoridad edil.

Entre tanto, el comandante de Incidentes de Bajo Llojeta, Wilson Lupa, dijo que desalojaron a 97 familias del municipio de La Paz y de Palca ante el riesgo de que las viviendas se derrumben a consecuencia del movimiento de tierra.

“Se ha desplazado personal de las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y del Gobierno autónomo municipal de La Paz que aproximadamente son 600 efectivos. de igual manera hemos identificado 97 viviendas que han sido evacuadas tanto de Palca como del municipio de La Paz”, precisó.

Este lunes, cerca de las 06:00, se produjo el deslizamiento de tierra en la zona Codavisa a causa de las constantes lluvias que se han registrado en la urbe paceña. Ante la emergencia y pese al corte de vías, las personas afectadas ingresaron a sus domicilios para recoger sus pertenencias.

En ese sentido, el uniformado indicó que se instaló un perímetro de seguridad donde el personal militar realizará controles. Desde tempranas horas del martes, se coadyuvará a los afectados con el traslado de sus pertenencias a un lugar seguro.

“Inicialmente durante la noche se va a establecer la seguridad perimétrica y se va a encapsular toda la zona afectada, iniciaremos actividad a las 07:30 de la mañana y vamos a apoyar con el traslado de enseres y el monitoreo en cada vivienda para identificar qué viviendas se encuentran en riesgo y a punto de colapsar”, explicó.

Entre tanto, el subcomandante departamental de la Policía, Andrés Paz, indicó que la fuerza del orden coadyuvará con el resguardo del área afectada y no se permitirá el ingreso de ninguna persona para evitar robos o se ponga en riesgo su seguridad.

“El lugar ha sido cortado, no se va a permitir la circulación de personas en los cuadrantes que están afectadas porque no podemos dejar que las personas ingresen a un lugar que está en riesgo. Entonces, solamente el personal de seguridad va a estar en los perímetros para cuidar los objetos”, manifestó.