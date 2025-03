Sector cañero exige 60 millones de litros de combustible para encarar la producción

A pocos días de iniciar las labores de siembra en más de 170.000 hectáreas en el departamento cruceño, el sector aguarda el abastecimiento y advierte que las filas no cesan en surtidores del norte.

Por Yerko Guevara

Desde el sector cañero recordaron al Gobierno que existe una necesidad de 60 millones de litros de combustible para encarar la labor de producción de caña, cuya siembra está próxima a arrancar, por lo que se exige un abastecimiento oportuno, en medio de las filas que se registran en surtidores del Norte Integrado cruceño.







Así lo expresó Ruddy Rodríguez, dirigente de la Unión de Cañeros Unagro, al explicar que este volumen de combustible es el que se necesita para cubrir toda la fase productiva de la caña, incluyendo la zafra, la cual se desarrolla en una superficie de más de 170.000 hectáreas en el caso de su sector.

La caña es un cultivo clave tanto para el abastecimiento interno de azúcar como la producción de alcohol anhidro (etanol), éste último usado para la producción de biocombustible.

“Al igual que a otros sectores productivos, esta falta y escasez de combustibles a nosotros nos pone en alerta permanente porque, aparte de la fecha, nuestra campaña de siembra ya empieza”, sostuvo el ejecutivo desde el municipio de Minero, en plena fila a la espera de abastecimiento.

Rodríguez sostuvo que el requerimiento es de conocimiento del Gobierno y esperan una respuesta oportuna, porque “sin diésel no hay siembra”. “si no renovamos la caña no vamos a tener producción para las próximas campañas que se nos vienen”.

El escenario de incertidumbre lleva al sector cañero a no considerar una perspectiva en cuanto a los logros que se puedan alcanzar con la zafra, por lo que esperan una respuesta ya que la premisa es cumplir con las necesidades que hay en el país a partir de este cultivo.