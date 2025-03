Sector lechero está en emergencia, asegura que los costos de producción superan el precio que reciben por litro de leche

Este viernes el sector se reúne en Cochabamba en un encuentro nacional donde esperan recolectar datos que muestren la realidad en la que se encuentran.







Fuente: Unitel

Para esta jornada de viernes se tiene previsto un encuentro en Cochabamba del sector lechero a nivel nacional quienes se han declarado en emergencia ante la preocupación por la elevación en sus costos de producción y la regulación del precio para la venta en el mercado para el consumidor.

“Venimos de una situación bien complicada, estamos declarados en emergencia desde hace ya varios días. Tenemos este encuentro para el análisis de la estructura de costos de nuestra propia actividad, de un tiempo a esta parte, los costos superan por demasía el precio que recibimos por litro de leche y la actividad se está complicando, se está volviendo insostenible, fruto de eso se están cerrando muchas granjas en todo el país”, dijo Mario Mercado, presidente de lecheros en Cochabamba a UNITEL.

Según el representante del sector, aún no se tiene una cuantificación general de cuántas granjas tuvieron que cerrar en todo el país, por lo que esperan que cada región proporcione datos para conocer una cifra exacta.

Según Mercado, la situación por la que se vienen atravesando surge a raíz de diversos factores que se han registrado en el país desde el pasado año, lo cual sin duda ha dejado un impacto negativo.

“Es un cumulo de situación, principalmente la situación política y económica del país lo del mes de noviembre ha caído muy duro, ha pegado muy duro a toda la actividad productiva del país, especialmente a la lechería por la delicada sensibilidad que tiene el producto. Principalmente la afectación económica ha sido devastadora, hemos sufrido lo indecible prácticamente porque bloqueados, sin combustibles, sin divisas, sin el acceso a los forrajes, por la sequía y después la extremada lluvia, entonces hemos estado realmente complicados, en este sentido, muchas unidades productivas en todo el país, especialmente en Cochabamba, han tenido que cerrar”, lamentó.

En este encuentro se busca tener datos más técnicos y exactos que ayuden a conocer la realidad en la que se encuentra el sector lechero y ver qué se puede hacer para no poner en riesgo la seguridad alimentaria.

“El análisis de costos es importante, porque tenemos que tener el sustento técnico para poder hablar con propiedad ante el Estado, ante las autoridades, ante la propia sociedad, porque no es posible que sigamos arriesgando la seguridad alimentaria la sociedad. Si una actividad no es sostenible, se va a cerrar, no podemos subsidiar este producto constantemente y eternamente. Entonces tenemos que hacer un análisis para poder darle la sostenibilidad”, indicó.

“Si no lo hacemos esto, vamos a poner en riesgo la seguridad alimentaria y realmente esto se está complicando porque no hay cambio de la situación; seguimos cerrando granjas, seguimos deprimiendo la producción en el país y lastimosamente va a llegar el punto en el que tengamos que importar leche para poder tomar los bolivianos y eso realmente sería devastador”, agregó.

El encuentro nacional del sector lechero se tiene previsto para las 10:00 horas de este viernes en un hotel de la ciudad de Cochabamba, donde se espera que puedan estar presentes representantes de todos los departamentos.