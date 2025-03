Sectores productivos piden libre importación de combustible y dicen que créditos externos no solucionan la escasez

Ante la posición del Gobierno de no cubrir con la demanda de combustible, los sectores productivos del país exigieron la liberación en la importación de carburantes para garantizar la cosecha de verano. Además, consideraron que no se puede depender de los créditos externos para la importación y no solucionará el conflicto.

Los surtidores no cuentan con diésel. Foto: ANF

Fuente: ANF