Trump defendió su política de aranceles a México, Canadá y China: “Habrá algunas perturbaciones, pero estaremos bien”

“Hemos alcanzado más en 43 días de lo que la mayoría de las administraciones logran en 4 u 8 años, y esto es solo el comienzo”, expresó el mandatario republicano.

Fuente: Infobae

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos necesita a Groenlandia y sugirió que su administración seguirá buscando maneras de integrarla al país. “Creo que lo vamos a conseguir. De una forma u otra, lo vamos a conseguir”, declaró Trump.

Aunque afirmó que EEUU respeta el derecho de Groenlandia a decidir su futuro, sostuvo que la nación sería “bienvenida” como parte del país por razones de seguridad nacional y porque, según él, la incorporación haría más prósperos a sus habitantes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde su primer mandato, Trump ha manifestado su interés en adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, país aliado de EEUU y miembro fundador de la OTAN. Además, la isla alberga una importante base militar estadounidense.

Trump mencionó el apoyo de EEUU a Ucrania y cuestionó su efectividad

El presidente Donald Trump habló sobre el papel de Estados Unidos en la guerra en Ucrania, asegurando que está “trabajando incansablemente para poner fin al conflicto”.

“Millones de ucranianos y rusos han muerto o resultado heridos innecesariamente en este conflicto horrible y brutal, sin un final a la vista”, afirmó Trump.

También criticó la asistencia financiera de Estados a Ucrania, declarando: “Estados Unidos ha enviado cientos de miles de millones de dólares para apoyar la defensa de Ucrania, sin seguridad, sin nada”.

“Estamos recuperando a los rehenes en Gaza. En mi primer gobierno, logré uno de los acuerdos más significativos en décadas: Los Acuerdos de Abraham. Y ahora vamos a edificar sobre eso”, expresó el mandantario.

Trump afirmó que EEUU comenzó a “recuperar” el Canal de Panamá

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos ha iniciado el proceso para recuperar el Canal de Panamá, cumpliendo así una de sus promesas de campaña de devolver la vía interoceánica al control estadounidense.

El martes por la mañana, la gestora de inversiones BlackRock, con sede en EEUU, anunció un acuerdo para comprar dos puertos en los extremos del canal a una empresa con base en Hong Kong, cuya propiedad había sido motivo de preocupación para Trump.

El mandatario ha reiterado en varias ocasiones, tanto antes como después de su toma de posesión, su intención de “recuperar” el canal, el cual fue transferido a Panamá en 1999 bajo un tratado firmado con EEUU dos décadas antes.

Además, ha señalado la presencia de empresas chinas en algunas operaciones portuarias como una prueba de que China controla la vía. “No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá, y lo estamos recuperando”, afirmó Trump.

“Quiero que tengamos las fuerzas armadas más poderosas de cara al futuro. Como primer paso le estoy pidiendo al congreso fondos para tener una defensa anti misiles. Un domo de oro para defender a nuestra nación”.

Trump destacó las grandes inversiones tecnológicas en EEUU y reforzó la apuesta por la IA

El presidente Donald Trump resaltó las recientes inversiones de gigantes tecnológicos como Apple, Oracle y la fabricante de chips TSMC, en el marco de su impulso para fomentar la manufactura en Estados Unidos.

Apple anunció la semana pasada una inversión de 500.000 millones de dólares para expandir sus instalaciones en el país, incluido un nuevo centro de producción de servidores en Houston, Texas, destinado a respaldar Apple Intelligence.

“Tim Cook me llamó y dijo: ‘No puedo gastar el dinero lo suficientemente rápido’”, comentó Trump. “Creo que será mucho más alto que eso”, agregó, aunque la inversión forma parte de los esfuerzos previos de Apple para expandir sus operaciones en EEUU.

El lunes, la fabricante de chips TSMC, con sede en Taiwán, anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en sus operaciones de manufactura en EEUU. El plan incluye la construcción de tres plantas avanzadas de fabricación de semiconductores en Arizona, que, según Trump, generarán decenas de miles de empleos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una copia de una orden ejecutiva en honor a Jocelyn Nungaray, una niña asesinada por dos integrantes del grupo terrorista venezolano Tren de Aragua (Win McNamee/REUTERS)

El presidente Donald Trump criticó duramente la Ley CHIPS y de Ciencia, una legislación de 280.000 millones de dólares aprobada durante la administración de Joe Biden para impulsar la producción nacional de semiconductores.

“Su CHIPS Act es una cosa horrible, horrible. Damos cientos de miles de millones de dólares (a los fabricantes de semiconductores) y no significa nada. Toman nuestro dinero y no lo gastan”, declaró, argumentando que las empresas del sector no quieren pagar aranceles.

Trump instó a los legisladores a eliminar la ley: “Deberían deshacerse de la CHIPS Act y, con lo que quede, señor presidente de la Cámara, deberían usarlo para reducir la deuda o para cualquier otra razón que quieran”, afirmó.

“Hace dos semanas designé al Tren de Argua, según dicen la peor pandilla del mundo, a la MS13 y a los cárteles sanguinarios cárteles de México como organizaciones terroristas internacionales”, remarcó Trump.

Trump se refirió a los trabajadores federales: “Quienes resistan serán removidos inmediatamente”

El presidente Donald Trump le indicó a los empleados del gobierno federal que aquellos que se opongan a las políticas de su administración serán despedidos de inmediato.

Trump justificó su postura citando su “mandato para un cambio audaz y profundo”, criticando regulaciones y aprobaciones de deuda que, según él, obstaculizan el funcionamiento del gobierno.

Trump también afirmó que “cientos de miles de trabajadores federales… no han estado yendo a trabajar”, luego de que su administración pusiera fin a las normas de la era COVID que otorgaban mayor flexibilidad.

“Mi administración recuperará el poder de esta burocracia irresponsable y restauraremos la verdadera democracia en Estados Unidos. Cualquier burócrata federal que resista este cambio será removido inmediatamente”, declaró Trump.

El mandatario concluyó su mensaje reafirmando su compromiso de reducir la burocracia: “Estamos drenando el pantano. Es muy simple. Los días del gobierno dirigido por burócratas no elegidos han terminado”, afirmó.

Trump propuso recortes de impuestos como parte de su plan económico

El presidente Donald Trump afirmó que los recortes de impuestos implementados durante su primer mandato fueron clave para su éxito económico y anunció su intención de hacerlos permanentes. Además, propuso una legislación para eliminar impuestos sobre propinas y horas extra, como parte de su agenda para mejorar la asequibilidad.

El plan del mandatario también incluye una combinación de desregulación energética y reducción del gasto gubernamental, en gran parte a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk.

Donald Trump se refirió a la crisis del fentanilo en EEUU y apuntó contra México y Canadá

“Se ha dicho mucho en los últimos tres meses acerca de México y Canadá, pero tenemos enórmes deficits con ambos países. Pero lo más importante es que han permitido que el fentanilo entre a nuestro país a niveles sin precedentes matando a cientos de miles de nuestros ciudadanos”, comenzó declarando el presidente republicano.

“Nosotros subsidiamos a México y a Canadá con cientos de millones de dólares, pero Estados Unidos no va a a seguir haciendo eso. No lo vamos a hacer más”, añadió.

“Si quieren usar los aranceles para sacarnos de los mercados, nosotros vamos a establecer barreras para que ellos no entren a nuestros mercados. El mismo arancel que nos imponen, lo vamos a imponer nosotros”, afirmó Trump.

Trump elogió a Elon Musk y a su nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)

El presidente Donald Trump mencionó a Elon Musk y al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante su discurso.

“Para combatir aún más la inflación, no solo reduciremos el costo de la energía, sino que también pondremos fin al despilfarro flagrante de los dólares de los contribuyentes”, afirmó Trump al presentar los objetivos del DOGE.

El mandatario destacó que el departamento está dirigido por Elon Musk y remarcó que “está trabajando muy duro. No necesitaba esto”, dijo Trump mientras Musk se ponía de pie y recibía aplausos del público.

Trump también bromeó sobre el apoyo al DOGE dentro del Congreso, afirmando: “Todos aquí, incluso este lado, lo aprecian, creo”, en referencia a los demócratas. “Simplemente no quieren admitirlo”, agregó.

Trump defendió la retirada de EEUU de acuerdos y organismos internacionales