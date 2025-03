Trump: «El que no quiera un acuerdo de paz sobre Ucrania, no estará con nosotros mucho tiempo»

Fuente: RT.com

Washington quiere un pronto final de las hostilidades en el territorio ucraniano, no una prolongación del conflicto durante más años, declaró este lunes el presidente de EE.UU., Donald Trump, indicando que el que no quiera un acuerdo de paz sobre Ucrania, no estará con EE.UU. mucho tiempo.

«Si alguien no quiere un acuerdo de paz [sobre Ucrania], no estará con nosotros mucho tiempo, no se le escuchará durante mucho tiempo. Cualquiera que hable en contra de la paz en Ucrania no se quedará mucho tiempo«, afirmó a los periodistas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rusia y el pueblo de Ucrania quieren una solución pacífica

El mandatario estadounidense subrayó que «se necesitan dos para bailar un tango y que habrá que llegar a un acuerdo con Rusia y con Ucrania», así como «contar con el apoyo y el consentimiento de las naciones europeas». «Creo que todo el mundo tiene que entrar en una habitación, por así decirlo, y tenemos que llegar a un acuerdo, y el acuerdo puede hacerse muy rápido, no debería ser tan difícil de hacer, podría hacerse muy rápido ahora», añadió.

Al mismo tiempo, enfatizó que tanto Rusia como el pueblo de Ucrania quieren llegar a un acuerdo. «Creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo, creo que el pueblo ucraniano quiere llegar a un acuerdo, han sufrido más que nadie», dijo.

Zelenski «no está listo para la paz»

Asimismo, Trump comentó las declaraciones del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, de que el conflicto «va a durar mucho tiempo». «No quiero ver que esto continúe durante años y años. Zelenski supuestamente hizo una declaración hoy. […] Tal vez fue una declaración incorrecta, pero dijo que cree que la guerra va a durar mucho tiempo y mejor que no«, indicó.

Tras el tenso encuentro ocurrido durante la visita de Zelenski a la Casa Blanca, en la que se suponía que se firmaría un acuerdo sobre las tierras raras de Ucrania, Trump aseguró que Zelenski «no está listo para la paz» y le «faltó el respeto a EE.UU.». El presidente estadounidense indicó previamente este lunes que Washington no piensa tolerar las declaraciones de Zelenski sobre la inviabilidad de poner fin al conflicto. «¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo aguantará por mucho más tiempo!», señaló.

A su vez, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Mike Waltz, apuntó que el tiempo no está del lado del jefe del régimen de Kiev. «El tiempo no está de su lado aquí. El tiempo no está de su lado en el campo de batalla, no está de su lado en términos de la situación mundial y, lo más importante, la ayuda de EE.UU. y la tolerancia de los contribuyentes no son ilimitadas», dijo.

Por su parte, Zelenski se negó a disculparse, afirmando que está muy agradecido al pueblo estadounidense, pero no considera que hizo «algo malo».