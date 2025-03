TSE: Sala Plena definirá hasta el martes si procede la renuncia de Evo vía poder notarial

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá hasta el martes si procede o no la renuncia del expresidente Evo Morales a la militancia del MAS, a través de un poder notariado luego de que el vocal electoral Gustavo Ávila observara este procedimiento al no estar dentro normativa.

“La Sala Plena tomará una determinación, si va a aceptar o no las renuncias mediante poder. Si lo acepta a partir de esa fecha cualquier ciudadano podrá renunciar porque la ley es para todos, la norma es para todos, no es para un solo ciudadano, y si no la acepta esa renuncia tendrá que reencauzarse en virtud del reglamento aprobado”, explicó Ávila en una entrevista con Fama, Poder y Ganas.

La decisión de tratar el tema en Sala Plena fue asumida el jueves, luego de que Ávila remitiera una carta al secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, solicitando un informe sobre la dimisión de Morales a la militancia del MAS, mediante un poder notarial, y no de forma presencial y personal, como establece el artículo 8 del reglamento para renuncias y anulación de militancia.

Según la explicación del vocal, la solicitud de Morales fue presentada en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba y desde ahí se la remitió al TSE, precisamente, por la duda de si procedía un trámite que no era presentado directamente por el interesado.

Sin ser considerado este extremo, la tarde del 5 de marzo, la aplicación Yo Participo divulgó el registro de Morales con su “no tiene militancia política vigente”.

“A partir de hoy, (Morales) ya deja de ser militante de esta tienda política MAS-IPSP y se queda ahora en su condición de ciudadano electoral, está renunciando después de más de 22 años de militancia», indicó el miércoles el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi.

Contrariamente a la explicación de Tahuichi, Ávila solicitó por escrito al secretario de Cámara del TSE que informe si la renuncia a la militancia se la puede hacer a través de un poder notarial, dónde se presentó esa renuncia y quién dio la instrucción a la “DNTIC de modificar el sistema yo participo” de Morales, “debiendo hacer conocer la fecha de la autorización y qué usuario realizó la modificación del estado militante”.