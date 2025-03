Tuto dice que ganará la candidatura única de oposición y pide preguntar a Samuel si respetará el resultado

Tuto Quiroga y Doria Medina son los precandidatos de la oposición tradicional, ambos se someterán a una encuesta para definir quién será el candidato presidencial de ese bloque.

El precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga aseguró este martes que ganará la candidatura única del bloque de unidad de la oposición democrática, porque tiene apoyo electoral y pidió preguntar a su contrincante, Samuel Doria Medina, si respetará los resultados de la encuesta nacional.

“De forma muy precisa, me has preguntado (si respetaré la encuesta de candidatura única). Te lo digo clarito: voy a ganar ese proceso, tengo la absoluta certeza. Esa pregunta la tienes que trasladar a otro, yo no comento encuestas. Puedes ir viendo todas las (encuestas) que han salido, esa pregunta tiene que ir a otros”, respondió Tuto Quiroga.

La oposición democrática decidió elegir la candidatura única para las elecciones generales del 2025 mediante una encuesta nacional. Todavía no precisaron qué empresa llevará adelante dicha consulta electoral ni cómo se financiará.

Quiroga y Doria Medina son los dos precandidatos más visibles que están en carrera electoral. En las últimas semanas, ambos sumaron apoyo de diferentes sectores y actores de la sociedad civil.

Los líderes políticos de la oposición democrática que declinaron a su candidatura son el líder opositor Carlos Mesa; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el empresario y excívico Branko Marinkovic; el rector Vicente Cuéllar; y Amparo Ballivián.

Quiroga no quiso hablar sobre la forma y metodología de la encuesta que definirá la candidatura única de la oposición democrática.

Al sentirse ganador de las elecciones generales, pidió a su posible futura bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional llevarse colchones y almohadas, porque trabajarán las 24 horas para sacar de la crisis económica al país.

