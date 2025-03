Un eclipse total de Luna tendrá lugar esta semana y será posible verlo desde el país, sin necesidad del uso de material especial.

La noche de este jueves 13 de marzo se oscurecerá por completo. Además del fenómeno que envolverá a los anillos de Saturno, este mes estará marcado por un eclipse total de Luna, que podrá ser visible desde Bolivia.

“Este fenómeno astronómico ocurrirá la noche del jueves 13 de marzo y la madrugada del viernes 14 de marzo; la visibilidad de este eclipse será muy favorable para todo nuestro territorio nacional podremos observar todas las fases del eclipse siempre y cuando se tengan cielos despejados en las horas que se producirá”, explicó el director del Observatorio Astronómico Nacional, Rodolfo Zalles, en entrevista con La Razón.

La institución, ubicada en Tarija, hizo un estudio al detalle sobre cómo se vivirá este fenómeno astronómico.

ECLIPSE

De acuerdo con su publicación, cerca de la medianoche del jueves 13 empezará el proceso con un ingreso a la penumbra. En tanto, que el pico máximo, en que la Luna estará por completo eclipsada, será a las 02.58 del viernes 14, según la hora boliviana. (Revisar infografía).

“En un eclipse de Luna, la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol y los tres cuerpos celestes permanecen alineados por un tiempo en ese orden y por unos minutos, es la Tierra la que ensombrece a la Luna”, detalló.

Por eso se dice que la noche es más oscura, debido a que la luz lunar que acompaña las noches y madrugadas se ve opacada por esta sombra.

“Para que esto suceda, además del alineamiento, la Luna debe estar en su fase llena. Es por ello que cuando hay un eclipse lunar, vemos cómo la sombra de la Tierra comienza a avanzar, tapando la superficie lunar. Dentro de esa sombra se habla de dos partes diferentes: la penumbra y la umbra (sombra)”, afirmó.

LUNA

El experto detalló que la umbra es la zona de la Luna que se encuentra totalmente tapada bajo la sombra, mientras que, en el caso de la penumbra, la sombra “resulta más tenue e imperceptible”.

Si las condiciones climatológicas acompañan; es decir, si los cielos no están cubiertos por nubes, el eclipse se podrá observar desde cualquier punto del territorio nacional y sin necesidad de un equipamiento especial.

Aunque existen ciertas creencias alrededor de este tipo de fenómenos, en realidad, la existencia de estos eventos son más bien una referencia clara sobre el constante movimiento de los astros y cómo en un momento preciso la visión puede cambiar por completo, ya sea como lo que sucederá desde este mes con Saturno, cuando sus anillos “desaparecerán”, o este jueves y viernes, cuando la luz de la Luna será opacada por nuestra sombra.

“A diferencia de los eclipses solares, los de Luna no tienen peligro alguno para la vista; no se necesita ningún equipo especial para observarlos, se pueden ver con seguridad directamente a simple vista, con telescopios o binoculares. Los eclipses son fenómenos naturales que nos muestran la grandeza del Universo en que vivimos y no son presagio de ningún tipo de desastres”, dijo.

Aunque para este mes también se encuentra previsto un eclipse parcial de Sol, lamentablemente éste no se podrá ver desde Bolivia, según los estudios del Observatorio Astronómico Nacional, que hace seguimiento de los eventos, así como de cualquier amenaza para el planeta.