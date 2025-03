Un juez explica cuánto dinero le corresponde a Dani Alves como indemnización tras 14 meses en prisión

Fuente: https://www.marca.com

Este viernes, 28 de marzo, se ha conocido la sentencia del ‘Caso Alves’ por la que el jugador queda absuelto del delito de agresión sexual que se le imputaba. Estuvo en prisión provisional 14 meses, y se le pedía una condena total de cuatro años y medio, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió absolverle por un «desajuste» en el relato de la víctima.

Ahora comienzan a conocerse nuevos detalles de esto que ha ocurrido, como la indemnización que tendrá que recibir el ex futbolista por permanecer en prisión indebidamente. Joaquín Prat reveló en ‘Vamos a ver’ que la cuantía que le deberían es de 11.000 euros.

«Él puede reclamar más, otra cosa es que esa reclamación se pueda estimar«, explicó en el programa de Telecinco el juez José Antonio Vázquez Taín. Aunque es algo que se desconoce si hará, su abogada, Inés Guardiola, así lo dijo en RAC-1: «De momento, no podemos decir nada. Sabemos que la sentencia no es firme. Tengo que leer la sentencia, pero estamos muy felices y yo confiaba en el tribunal. No puedo hablar más».

Dani Alves se ampara en la ley

En este caso, la ley está del lado de Alves, según se explica en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos», donde queda recogido el haber permanecido en la cárcel indebidamente.

Lo que recibirá se fija «en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido». Lo que se hace es multiplicar los días que el exculé estuvo en prisión por una cantidad que ronda los 30 euros diarios.