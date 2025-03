Una antigua pirámide centroamericana ‘esconde’ extrañas figuras con expresiones «vívidas»

Se trata de cinco figurillas que representan a cuatro mujeres y un hombre y datan del año 400 a. C.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un conjunto de cinco misteriosas figurillas con apariencia humana fue descubierto por arqueólogos de la Universidad de Varsovia (Polonia) en lo alto de una antigua pirámide ubicada en el sitio arqueológico de San Isidro, en El Salvador, informó este martes la revista Science.

El arqueólogo Jan Szymański explicó que las figuras de arcilla, que representan a cuatro mujeres y un hombre, tienen expresiones faciales «vívidas», que parecen cambiar según la dirección en las que se las mire. «Cambias un poco la mirada y parece que […] esta cosa casi se mueve», agregó.

Usadas en rituales públicos

Tres de las muñecas, que miden alrededor de 30 centímetros de alto, están desnudas y carecen de texturas de cabello y de joyas, mientras que las otras dos, que miden 10 y 18 centímetros respectivamente, tienen contexturas de «mechones de pelo en la frente y orejeras en los lóbulos», detallaron los investigadores en un artículo publicado en la revista Antiquity.

Como no se encontraron restos humanos en el lugar del hallazgo, se sugiere que las figuras, que datan del año 400 a. C., podrían haber sido utilizadas como marionetas en rituales públicos para representar acontecimientos «míticos o reales». No obstante, los expertos desconocen si representaban a individuos reales.

Al mismo tiempo, mencionaron que el estilo y material de las figuras guardan semejanza con otras descubiertas en el sitio maya de Tak’alik Ab’aj en Guatemala. También se encontraron otros artefactos en San Isidro, incluidos colgantes de jade con similitudes a los descubiertos en sitios arqueológicos de las actuales Panamá, Nicaragua y Costa Rica.

El Salvador nunca estuvo aislado

Esto indica que las culturas de Centroamérica compartían tradiciones, conexiones comerciales y culturales entre ellas. «Este descubrimiento contradice la idea predominante sobre el atraso cultural o el aislamiento de El Salvador en la antigüedad», señaló Szymański.

Los arqueólogos continuarán realizando más excavaciones en la pirámide de San Isidro para aprender más sobre los rituales donde se usaban las figuras, así como de las personas que las manejaban.