Y ellos siguen; están mal pero avanzan y consolidan

Carlos federico Valverde Bravo

Lo que ocurre en materia electoral, en el Departamento de Santa Cruz, es muy grave pero no es nada de lo que no se haya hablado antes; al menos, desde donde pudimos, lo hicimos, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo después de los terribles incendios de los años 2019-19, gobierno de Evo Morales

La denuncia, de alguna manera se pudo confirmar con la el mapa de la “Ruta del Fuego”, que quedó como constancia del excelente trabajo de los Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz y el de la Fundación “Amigos de la Naturaleza”.

En tiempos de Arce las cosas no cambiaron; más bien se dieron los “paso 2 y 3”,del plan político, que no fue otra cosa que la aceleración y apuro por consolidar el espacio territorial y copar electoralmente el espacio para echar a andar o poner en funcionamiento, la maquinaria electoral masista por la vía de los llamados “interculturales”.

Esto tiene su consolidación y constatación “institucionalizada” con la barbaridad que están haciendo en el Tribunal Electoral Departamental, que ha sacado a San Ignacio de Velasco del sitio electoral que se convirtió en el freno de la expansión del masismo; es la única provincia que no ganó el oficialismo en la “plurinacional del 2020 y en la departamental del 2021”.

Copamiento electoral violento: Las Londras, Santagro, otras propiedades cercanas, entre 70 y 90, tomadas por grupos armados, guerrilleros, en guerrillas de muestra de fuerza, así sea de baja intensidad, que contaron con el apoyo (mirar para otro lado es apoyar) del Min Gobierno y desde lo institucional, del sistema judicial que convirtió la puerta del juzgado en un mecanismo giratorio para Canasa Sacaca y sus amigos que más tardaban en entrar que en salir a la calle. Los policías con los que conversamos cuentas las penurias de pelear en condiciones desiguales, porque están prohibidos de actuar, en primer lugar y, porque son superados por la superioridad de fuego de los guerrilleros interculturales. Todo esto es para evitar un triunfo de la oposición en las elecciones que se vienen en agosto.

Lamento haber tenido razón, cuando denuncié; en el gobierno de Evo Morales se comenzó a mover a los primeros interculturales en la toma del territorio guarayo y chiquitano. Todo se consolidó en el gobierno de Arce Catacora.

Lo dije de manera clara. Es la guerrilla intercultural que está buscando consolidar espacios políticos y electorales en determinados lugares de la del extenso lado Este del territorio cruceño y eso exactamente lo que está ocurriendo.

Reitero, ya lo político lo lograron, lo consolidaron, porque no hay presos importantes, si acaso hay alguno que debe estar cobrando muy bien por ser el “sacrificado”, porque siguen haciendo lo que les da la gana; continúan extorsionando al que quieren y ahora, el tribunal electoral departamental sale con que no es un asunto de que el peso poblacional y otras cantaletas cuando la verdad es que no hay continuidad electoral entre San Julián y San Ignacio y, peor cultural; entre descendientes aimaras y quechuas y chiquitanos o guarayos no hay nada en común, así cada uno de los territorios consolidados por trabajadores del agro, estén relativamente cerca.

La verdad que es muy grosero lo que han hecho, pero tiene un antecedente que también denunciamos desde antes de que se den los incendios de magnitud.

Vale la pena repetirlo: la política de dotaciones de tierras, fue la punta de lanza de Morales, primero y Arce después. Estas fueron irregularmente cedidas a no originarios del lugar (así dice la ley) y, la consolidación de títulos a gente que no trabajó en tierras y peor aún conocía de bosques y montes de esa categoría (Santa Cruz). Avisábamos el 2015, que, los incendios, que estaban siendo más extensos cada vez, iban a crecer sin control y, eso ocurrió, en efecto en las gravísimas quemas de 2018 y 2019.

El informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG), calculó que Bolivia perdió, entre 2005 y 2018, unos 18,7 millones de hectáreas de bosques por desmontes e incendios). El año 2019, producto del plan político de Evo Morales, se sumaron más hectáreas. Lo mismo ocurrió en el gobierno de Arce, en los años subsiguientes .

En el libro de mi autoría “2019, fraude y después”(ediciones de Bolivia y Argentina), en el capítulo 26: “Política e incendios; Santa Cruz, la pesada carga del chaqueo y la repartija de tierras” englobé los hechos, que además venía denunciando, como se puede buscar en mis espacios en Radio, TV, streaming de RRSS y artículos de periódicos y medios electrónicos.

El 2019 denunciamos que Evo Morales, el supuesto “defensor de la “madre tierra” decretó, como corolario de la política destructiva de su gobierno, ese mismo 2019, cuando peor estaba la cosa, el 9 de julio del mismo año, publicado el 10, decretó la modificación del artículo 5 del decreto 3973 dejándolo en el siguiente texto:

ARTÍCULO ÚNICO.-Se modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001, con el siguiente texto:

ARTICULO 5.- En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuariasen tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan.

Ese DS justificó una acción política de consolidación territorial y, reitero, copamiento electoral de los llamados “interculturales’ que para entonces tomaban tierras y las legalizaban vía INRA y BT, legalmente consolidadas y territorialmente tomadas.

Mas adelante en el tiempo se ha podido demostrar que la ruta del fuego tuvo una relación directa entre el daño y los nuevos asentamientos en los que se hizo uso del Decreto de autorización de quemas, emitido por Evo Morales, que luego retiró o más bien, lo dejó en “pausa”; como si eso fuera freno.

Ese “freno” se dio cuando el daño ya estaba hecho, aunque intentó justificarlo a casi 2 meses de haberlo firmado y luego de que se haya desatado el infierno en la Chiquitania. El intento de justificar fue hecho de una manera totalmente desubicada, considerando el momento en el que se vivía.

Morales argumentó “en favor” de las quemas, porque, en su criterio: ‘Las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir?”; Santa Cruz perdió 4.1 millones de hectáreas el año 2019. Recordemos que los fuegos comenzaron en julio; en el país , oblema puede volver a darsemento y esto, si bien no s eloa chiquitania o en otras zonas, portque es te no fue un incendio focase quemaron 5.1 millones de hectáreas, el año 2019, así se consolidó la toma del territorio y la consolidación del espacio electoral.

Lo del TDE es simplemente la confirmación de ello. Avisados estábamos…

