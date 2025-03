YPFB: Petroperú no cumplió requisitos y por eso se le anuló una adjudicación que favoreció a Botrading

YPFB revocó en septiembre de 2024 la adjudicación que había otorgado a Petroperú para el suministro de combustibles, contrato que fue derivado a Botrading. Hoy, el presidente de YPFB dio los motivos

Mario Rocabado

“YPFB no le compra directo a Botrading, no existe esa figura”, dijo Dorgathen Fuente: UNITEL

Después de que saliera a la luz que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) revocó en septiembre de 2024 la adjudicación que había otorgado a Petroperú para el suministro de combustibles, derivando el tema a la empresa Botrading, cuyo precio por metro cúbico fue un 32% más alto, el presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, salió a dar los motivos que derivaron en esta situación. eju.tv





El ejecutivo admitió que se dio esta situación debido a que Petroperú no presentó documentación a tiempo para poder firmar los contratos y es por eso que se asigna a Botrading, un trader que es parte de la estructura de YPFB y que presta el mismo servicio.

“Se lanza una licitación donde participan Petroperú y Botrading. Botrading tiene un precio más alto, por ende se le adjudica a Petroperú (…) que no presenta los documentos en tiempo para poder firmar el contrato y la licitación se cancela”, sostuvo Dorgathen al especificar que no se firmó ningún contrato.

Dorgathen señaló que las denuncias en torno a este tema son parte de una guerra sucia que hay contra la petrolera estatal, la cual ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, toda vez que ha reconocido no poder hacer frente a la demanda interna de combustibles, atribuyendo esta situación a la falta de disponibilidad de dólares.

Además, remarcó que Botrading no salió ganador del proceso de licitación, sino que fue Petroperú y el problema estuvo en que no se presentó la documentación respectiva para avanzar en el servicio que requería el país.

“YPFB no le compra directo a Botrading, no existe esa figura, no hay una compra directa. Botrading es un trader más, es un proveedor más del servicio”, agregó el ejecutivo al referir que en estos procesos también participan otros traders. “Lo que hace Botrading al participar en los procesos es bajar los precios”, apuntó.

De acuerdo con los antecedentes, en septiembre de 2024, YPFB había adjudicado a Petroperú el suministro de hidrocarburos líquidos a un precio de $us 149,35 por metro cúbico. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2024, la gerente de contrataciones de la estatal, Cinthia Pedraza, emitió una resolución administrativa que anuló el proceso.

Poco tiempo después, YPFB adjudicó el contrato a Botrading a un precio de $us 198 por metro cúbico. Este nuevo precio representó un incremento del 32% y un sobrecosto de aproximadamente $us 97.000 en comparación con la oferta inicial de Petroperú.

