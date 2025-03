YPFB reporta caída en producción y renta petrolera, pero dice que ingresos se mantuvieron por los precios altos

La importacion de crudo durante el pasado año se incrementó a 157.016 millones de metros cúbicos en comparación con la gestión 2023, cuando se importaron 56.626 millones de metros cúbicos.

La producción de gas natural en 2024 cayó a 31,80 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y el ingreso de recursos también disminuyó a $us 1.635 millones; sin embargo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorghaten, aseguró que los niveles de la renta petrolera se mantuvieron gracias al precio alto del combustible.

“Tenemos una caída en la producción, esto debido a lo que mostramos, cuatro pozos perforados y solamente siete pozos aprobados en 10 años. Sin embargo, por las buenas gestiones comerciales que hemos realizado como YPFB en los mercados de gas en Argentina y en Brasil, a pesar de la caída en la producción logramos mantener los niveles de renta petrolera”, afirmó.

Esos datos fueron presentados durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2024 que desarrolló el Ministerio de Hidrocarburos y Energía la semana pasada, en el que participaron sectores sociales afines al gobierno.

Dorgathen aseguró que el pasado año los ingresos por la venta de gas fue similar a los recursos que se recibieron en 2016, cuando la renta petrolera fue de $us 1.746 millones. “El año 2024 hemos tenido una renta petrolera muy similar a la que se tuvo el año 2016 cuando se tenía más de 50 millones de pies cúbicos de producción”, añadió.

De acuerdo con los cuadros que presentó, en 2021 la producción de gas fue de 45,12 MMmcd y los recursos alcanzaban a $us 1.710 millones; en 2022, cayó a 41,30 MMmcd, pero con una renta de $us 2.657 millones. Mientras que, en 2023, la producción de gas fue de 35,97 MMmcd y los ingresos bajaron a $us 1.984 millones.

A la vez, Dorghaten dijo que se acordaron nuevos precios con Enarsa y Petrobras, además se buscaron a nuevos clientes. Afirmó que esas negociaciones permitieron que el nivel de la renta petrolera se mantenga, pese a la caída de la producción.

“El año 2022 superó la renta petrolera a los últimos 10 años, esto lo logramos a través de las diferentes negociaciones comerciales que tuvimos con Enarsa y en su momento con Petrobras, la búsqueda de nuevos clientes. Hasta el año 2021 vendíamos a Petrobras al precio que se tenía establecido desde 1999. Con Enarsa lo mismo, desde 2006 que se cierra un precio y sobre esos precios nos quedamos”, indicó.

Ingresos por venta

Por otra parte, indicó que los ingresos por la comercialización de hidrocarburos en el mercado interno y como la exportación disminuyó hasta $us 4.523 millones, es decir, $us 428 millones menos que en la gestión 2023.

En ese sentido, en 2021 se obtuvieron $us 4.965 millones; en 2022 llegó a $us 5.987 millones y, en 2023, los ingresos alcanzaron a $us 4.951 millones.

“Los ingresos operativos por ventas, de igual manera, como YPFB hemos mantenido constante a pesar de que el mercado externo sigue siendo uno de los principales ingresos que tenemos. Hemos logrado mantener nuestros ingresos operativos como YPFB a pesar de la caída en la producción y, evidentemente, el trabajo de poder distribuir hidrocarburo a todos los bolivianos”, manifestó.

Asimismo, la importación de crudo durante el pasado año se incrementó a 157.016 millones de metros cúbicos en comparación con la gestión 2023, cuando se importó 52.626 millones de metros cúbicos.

6% de producción

Otro dato que llamó la atención fue que la estatal petrolera solo produce el 6% de los hidrocarburos y el resto lo hacen las empresas privadas, Dorghaten proyectó que en 2035 alcanzarán al 35% de la producción.

“Cuando nosotros encontramos YPFB teníamos alrededor del 0.1% de la producción, prácticamente YPFB no producía. Hoy, cuatro años después estamos hablando que estamos cerca del 6% de la producción y nuestro objetivo es para el año 2035 tener más del 35% de la producción como país”, puntualizó.

