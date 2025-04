A febrero, Bolivia registra un déficit comercial de $us 327 millones

Por Erika Ibáñez

Por quinto mes consecutivo, Bolivia registra un déficit en el comercio exterior. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), a febrero, el país registró un saldo comercial negativo de $us 327 millones.

El resultado es la diferencia entre exportaciones de $us 1.170,5 millones e importaciones de $us 1.497,0 millones.

La entidad atribuye la disminución a factores adversos como el cambio climático y los conflictos sociales internos inciden en esas cifras negativas.

El informe detalla que las exportaciones alcanzaron los $us 1.170 millones, registrando una disminución del 8% respecto a similar período del 2024. El INE atribuye la baja a las variaciones negativas de la extracción de hidrocarburos (38%), la industria manufacturera (26%) y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (8%).

Según la clasificación de actividad económica, las exportaciones de extracción de minerales mostraron un aumento en las ventas externas del 42%.

A nivel de productos, se destacan las exportaciones de los minerales de zinc y plata con un incremento del 26% y 65% respectivamente, debido al aumento en las cotizaciones internacionales.

Déficit

En la industria manufacturera, destacaron las exportaciones de carne de la especie bovina, que aumentaron un 43%, y joyería de oro, que incrementó un 2%.

En el sector agrícola, la castaña y la quinua experimentaron aumentos significativos, del 36% y 23%, respectivamente. Estos incrementos fueron impulsados por la demanda en los mercados internacionales.

Por otro lado, a febrero las importaciones sumaron $us 1.497 millones, cifra que refleja una disminución de 8% en comparación con similar período de 2024, “debido principalmente a la menor adquisición de Materias Primas y Bienes de Capital”.

En febrero, las importaciones alcanzaron los $us 718,8 millones, lo que representa una disminución de $us 59,4 millones en comparación con el mes anterior, que registró $us 778,2 millones.

En este período, la categoría de equipos de transporte, sus piezas y accesorios presentó una caída del 36,7% seguida por los bienes de capital con una reducción del 17,3%.

Este mismo comportamiento presentaron los combustibles y lubricantes con disminución en 1,8%, al igual que alimentos y bebidas y artículos de consumo en un 7,5% y 3,2%, respectivamente.

“Estas reducciones se atribuyen principalmente al incremento de los costos logísticos, como el transporte internacional, los costos de transacción, y los niveles de inflación en las economías de los países proveedores”, explica el INE.

Por su parte, la categoría de suministros industriales registró un incremento en 6,3%.

Quinto mes

El presidente del colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, explicó que es el quinto mes que Bolivia se reporta caída de la balanza comercial.

Además, dijo que las exportaciones totales de enero a febrero 2025 cayeron un 11%, influenciado por limitaciones comerciales y falta de dólares.

“En la gestión 2024 tuvimos un saldo comercial acumulado negativo de $us. 845,3 millones, el más alto en los últimos 7 años. Las exportaciones acumuladas hasta febrero 2025 cayeron en un 8% respecto al mismo periodo del 2024. De igual manera lo hicieron las importaciones, en un 8%”, explicó.

Indicó que comparando las exportaciones de febrero 2025 con las de febrero 2024, estas descendieron en 21%. Mientras que las importaciones bajaron aún más, en 31%.

Asimismo, indicó que las exportaciones nacionales cayeron en 7,3% durante enero a febrero 2025 comparado con similar periodo del año pasado.

Otro dato importante es que las exportaciones de gas natural han caído en un 38% de enero a febrero 2025 respecto al año pasado.

“Este declive tanto exportaciones e importaciones es principalmente por la escasez de dólares y su precio elevado en el mercado paralelo, lo que ejerce mayor presión inflacionaria en el país. Con las restricciones impuestas a nivel interno (vetos) y la actual guerra comercial, las exportaciones se debilitan”, indicó.