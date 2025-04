Apagón eléctrico masivo en España y Portugal

Fuente: https://elpais.com

El peor apagón eléctrico de la historia reciente de España afecta, desde las 12 del mediodía, a millones de ciudadanos de todo el país salvo las islas y Portugal. Los cortes han paralizado el normal funcionamiento de infraestructuras, comunicaciones móviles, carreteras con fallos generalizados en los semáforos— estaciones de trenes, aeropuertos, comercios y edificios se están reportando cientos de incidencias en ascensores—. Los hospitales no se han visto afectados por el uso de generadores.

No hay todavía una explicación oficial a los cortes del suministro, aunque no se descarta ninguna opción, incluida la posibilidad de un ataque informático. El Gobierno español y el portugués están investigando los cortes con distintos equipos técnicos, aunque todavía no hay una explicación oficial a lo sucedido. Según Red Eléctrica, la empresa pública responsable de las conexiones, a partir de las 13.00 horas se ha empezado a recuperar tensión por el norte y sur peninsular, “clave para atender progresivamente el suministro de electricidad”.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) está estudiando también la situación por si fuera un ciberataque, aunque de momento no tienen una conclusión. También el Ejecutivo portugués ha deslizado la posibilidad de un ciberataque.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige al Centro de Control de Red Eléctrica, donde ya ha acudido la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. El president de la Generalitat Salvador Illa reúne a las 14.00 horas al gabinete de crisis en el Palau de la Generalitat. Y otras comunidades como Andalucía y País Vasco han tomando medidas similares.

La compañía Redeia ha señalado que el proceso de recuperación del suministro “conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen”, explican desde el gestor. “Continuamos trabajando para reponer el suministro”, apuntan. Antes, la empresa aseguró que se habían activado “planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular”, según han señalado fuentes de la compañía en la red social X. “Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo”, añadieron.

Ciudadanos de todas las comunidades autónomas españolas y de Portugal han reportado poco después del mediodía falta de suministro eléctrico generalizado. Desde las principales compañías eléctricas españolas, consultadas por EL PAÍS, no se ha dado todavía un motivo que justifique los apagones.

La red ferroviaria de Adif ha registrado pérdidas de tensión, lo que ha motivado la interrupción del tráfico de trenes en todo el país. Renfe explica a través de sus perfiles en redes sociales que no hay movimiento alguno ni salidas en las estaciones desde las 12:30 horas. Distintas aerolíneas han reportado interrupciones en aeropuertos como el de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat mientras se recupera el suministro eléctrico. Los controladores aéreos han informado de regulaciones o reducciones de tráfico en los dos grandes hubs de la península: Madrid-Barajas y Lisboa. Entre las compañías y los viajeros reina la confusión.

Las Islas Canarias y Baleares no se han visto afectadas en principio, según reportan los periodistas de EL PAÍS. Canarias cuenta con seis sistemas aislados, uno por isla. Están aislados de la España peninsular, y entre ellos. En el caso de Baleares está formado por dos sistemas separados: Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera. Están interconectados entre ellos, pero también con la Península con un cable submarino.

El sistema sanitario, de momento, funciona ya que los hospitales cuentan con grupos electrógenos de respaldo para cortes de luz, que pueden mantener durante horas en funcionamiento los equipos esenciales, como respiradores, monitores cardíacos, y otros dispositivos médicos vitales. Aunque hay instalaciones que pueden quedarse sin luz en algunas zonas, no debería afectar a la asistencia crítica. Un portavoz del hospital Gregorio Marañón de Madrid explica que, en su caso, hay activado un comité de emergencia para tomar decisiones en función de lo que dure la afectación, pero insiste en que la parte asistencial está cubierta. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde también han entrado en funcionamiento estos sistemas de emergencia y disponen de luz, una portavoz ha indicado que las intervenciones que estaban en curso han continuado y las que no habían empezado, se han suspendido por el momento, excepto las urgentes. El Hospital del Mar de Barcelona está funcionando con normalidad.

Debido al apagón generalizado en la península, la DGT pide a la población que evite coger el coche salvo en casos de extrema necesidad, por el peligro de accidentes. “La falta de suministro eléctrico no permite el funcionamiento de semáforos o paneles de señalización”. En algunos puntos hay policías regulando el tráfico.

En Madrid, el servicio de Metro está interrumpido por “causas ajenas” debido a falta de suministro eléctrico, según ha informado en un mensaje de la red social X. Asimismo, la red de Cercanías de Madrid se encuentra fuera de servicio, debido a falta de fluido eléctrico. Y se han detectado 150 incidencias en ascensores de la ciudad, según ha señalado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El apagón masivo ha paralizado también la actividad en las fábricas. Según ha podido confirmar este periódico, la planta de coches de Ford Almussafes se encuentra en estos momentos sin luz y con las líneas de producción totalmente paradas. “Los trabajadores están asustados, no saben qué ha pasado”, dice un portavoz de la compañía. El fabricante de camiones Iveco, que cuenta con fábricas en Madrid y Valladolid, también ha parado máquinas a la espera de que vuelva la luz.

La Bolsa española (BME) confirma que está operando con normalidad y que en ningún momento ha habido interrupciones en la operativa bursátil. Fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señalan que “las infraestructuras del mercado están funcionando con normalidad”, aunque es posible que haya entidades financieras con problemas de conectividad que impidan la normal operativa a sus clientes.

En Portugal, el apagón también es generalizado. En el aeropuerto de Lisboa se vive un gran desconcierto entre miles de pasajeros tras la caída del sistema eléctrico. Tampoco desde la Administración portuguesa hay de momento ninguna explicación oficial sobre el fallo en la red eléctrica del país, que está afectando a la red de telecomunicaciones. Red Eléctrica Nacional, la empresa que gestiona la distribución, confirmó que se trata un fallo generalizado en todo el país y que está tratando de averiguar las causas. El ministro Manuel Castro Almeida afirmó en la cadena RTP que no se descarta una posibilidad de ciberataque y que éste afecte a varios países europeos.

El apagón causó la interrupción de los trenes y metros, aunque no afectó a la actividad de los hospitales, que están funcionando con generadores. También muchos vuelos están sufriendo retrasos. El suministro todavía no ha sido restablecido.

El apagón eléctrico masivo en España y Portugal, según algunos medios franceses, ha impactado solo levemente en zonas limítrofes con Francia. Ciudades como Perpiñán, señala el diario L’Indépendant, han vivido algunos cortes de luz puntuales. Más allá de estas zonas, el país no tenido otras afectaciones.