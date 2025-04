Asambleístas ‘evistas’ rechazan aprobar crédito de $us 100 millones en sesión de la ALP

Exigen informe del presidente Luis Arce antes de considerar nuevos préstamos.

Fuente: Correo del Sur

Este martes, durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), asambleístas del ala ‘evista’ manifestaron su rechazo a la aprobación de un crédito de 100 millones de dólares, agendado para su tratamiento en esta jornada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El diputado Santos Mamani, en representación de su bancada, fue categórico al señalar que no respaldarán el préstamo hasta que el presidente Luis Arce brinde un informe detallado sobre su destino y condiciones. “Mientras no exista un informe del presidente, no podemos seguir aprobando créditos. Este dinero es llave en mano y de libre disposición. Como bancada, no vamos a aprobarlo”, afirmó.

Otros legisladores afines a Evo Morales coincidieron en la postura de no avalar el crédito, lo que mantiene en incertidumbre su tratamiento. Hasta las 17:30, el proyecto no había sido debatido en la ALP.