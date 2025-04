Así es como la ‘microjubilación’ está atrayendo a la generación Z: descansar en la juventud en vez de esperar a retirarse

Cuando yo estaba recién graduada, gracias a que comencé a teletrabajar ya en 2008, antes de que se pusiera de moda, pude vivir en países nuevos.

En muchas ocasiones conocí a menudo a personas de países del norte de Europa, jóvenes (muchas veces de apenas 18 años) que estaban tomando un «año sabático» para plantearse qué querían de su futuro estudiantil /laboral. Algo que en España no se hacía. Me contaban que, o recibían ayuda de su familia, o habían trabajado un verano en su país, de altos sueldos y luego podían pagarse varios meses en algún país barato.

Los teóricos afirman que eso tiene un nombre y que aunque ya lo hacían ciertos millennials hace más de 15 años, la generación Z ha puesto esta práctica muy de moda. Son los ‘microretiros’ o la ‘microjubilación’ , términos acuñados en el 2007 (en el libro The 4-Hour Workweek de Timothy Ferriss, como recuerda ahora The Guardian), pero que ahora está en auge gracias a la reconocida como Gen Z y a su manera de plantearse la vida.

Como analiza un investigador académico de una universidad australiana, especializado en recursos humanos, para The Conversation, parte de «la idea es que la jubilación no tiene por qué ser un periodo fijo y definido al final de la vida laboral» y mucha gente ya ve como una realidad «recuperar la energía humana y los niveles de bienestar entrando y saliendo» de la vida laboral, «con pequeñas o grandes interrupciones de la carrera profesional».

«La microjubilación es una especie de interrupción de la carrera profesional», ha explicado Marlene Pöhlmann, experta en carreras profesionales de la agencia de contratación Robert Half, con sede en Alemania. Explica que suele tomarse entre un trabajo y otro, pero durante varios meses y no sólo dos o tres semanas, tiempo suficiente para viajar, darlo todo por la familia o dedicarse a nuevas aficiones.

La microjubilación se ajusta a los sueños de la Gen Z

Por un lado, ya hemos visto que muchas personas jóvenes hablan abiertamente de un cambio de paradigma en el que no están dispuestas a dar toda su energía y tiempo para un empleador, como antaño hacían otras generaciones. Cambiar de trabajo ante la incomodidad no es algo extraño en estos momentos.

En este caso, Pöhlmann señala varias razones por las que conceptos como la microjubilación atraen a los miembros de la generación Z (personas nacidas entre mediados de los noventa y mediados de los 2010). La experta menciona que dan prioridad a un equilibrio satisfactorio entre trabajo y vida privada, al bienestar mental y a la realización personal.

En segundo lugar, recuerda la especialista que el mundo laboral ha cambiado: las trayectorias profesionales ya no son tan rígidas como antes: «Los empleados más jóvenes, en particular, suelen tener 10 o más empresas en su historial laboral«, afirma. A muchos también les preocupa que sus mejores años hayan quedado atrás cuando se jubilen y está la incertidumbre implementada por muchos sistemas políticos y económicos que lleva a la juventud a pensar que la pensión no será una realidad cuando se jubilen dentro de unas décadas.

Jonathan H. Westover, doctor universitario y parte de Forbes Councils Member, afirma que esta práctica es tendencia entre los profesionales jóvenes y defiende que «mejora de la salud mental y reduce el agotamiento». Explica que una investigación ha demostrado que hacer pausas regulares en el trabajo puede reducir significativamente el riesgo de agotamiento y mejorar la salud mental y el bienestar general. Al alejarse de las exigencias de sus funciones cotidianas, las personas que se «microjubilan» tienen la oportunidad de dedicarse a actividades de autocuidado, dedicarse a aficiones y recargar sus baterías mentales y físicas.

Cómo este tiempo sin trabajar puede afectar a los jóvenes

De acuerdo con el mencionado académico, de nombre Sugumar Mariappanadar de una universidad australiana, «cuando la generación Z habla de microjubilación, a menudo no se refiere exactamente a lo mismo que a un año sabático pagado» sino que «para muchos, la microjubilación es una opción voluntaria de poner fin a su empleo y mantenerse con ahorros personales o ayudas públicas».

Este profesor de universidad afirma que puede suceder que «los salarios futuros de una persona que intenta reincorporarse al mercado laboral tras una interrupción de su carrera profesional pueden ser más bajos que si hubiera tenido una carrera ininterrumpida».

No hay una respuesta sencilla a la pregunta de cómo afectará a la carrera profesional tomarse periodos de excedencia prolongados. Hay que tener en cuenta varios riesgos, dice Pöhlmann. En algunos países, por ejemplo, tener un historial laboral sin interrupciones sigue siendo la norma.

También advierte de que los microjubilados pueden perderse posibles ascensos. Estar en el lugar adecuado en el momento adecuado puede ser muy importante, y «si no estás tanto, no te ven tanto».

Muchos estudios y también reconocidos directivos han hablado, incluso, de la importancia para los profesionales jóvenes, de trabajar en una oficina en vez de en remoto si quieren asentar una carrera profesional para su futuro, por la necesidad de ser vistos y conocidos en su sector. Incluso, hay quienes hablan de que en la juventud se deben trabajar más horas con este propósito y porque es cuando una persona tiene más energía.