Así es el nuevo buscador de Netflix con inteligencia artificial de OpenAI: ¿qué cambia y por qué importa?

¿Alguna vez te has sentado frente al televisor sin saber qué ver, solo con una vaga idea de tu estado de ánimo? Quizá pensaste: “Quiero algo relajado pero que no sea aburrido”, o “algo con acción, pero que también me haga reír”. Netflix parece haber escuchado ese suspiro universal del espectador indeciso, y está probando un nuevo sistema de búsqueda por inteligencia artificial, alimentado por la tecnología de OpenAI.

Sí, esa misma compañía detrás de ChatGPT está colaborando con Netflix para cambiar cómo encontramos contenido. En este artículo te explico cómo funciona este nuevo buscador, qué lo hace diferente, y cómo podría transformar nuestra experiencia frente al sofá.

¿Qué es este nuevo buscador de Netflix con IA?

La plataforma de streaming está comenzando a probar un sistema de búsqueda impulsado por inteligencia artificial generativa. En lugar de limitarse a los típicos filtros por género, actores o títulos, esta nueva herramienta te permite buscar contenido de forma mucho más natural y personalizada.

Por ejemplo, podrías escribir algo como:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Quiero ver una película para levantarme el ánimo después de un mal día”

“Muéstrame series de suspenso con protagonistas femeninas fuertes”

“Películas románticas pero que no sean cursis”

El motor de búsqueda, desarrollado con la tecnología de OpenAI, interpreta ese tipo de frases y las traduce en recomendaciones relevantes dentro del catálogo de Netflix. En otras palabras, es como si hablaras con un amigo que te conoce bien y siempre tiene una buena sugerencia a mano.

¿Dónde y cómo se está probando?

Por ahora, esta funcionalidad se encuentra en fase de pruebas solo para usuarios de iOS en Australia y Nueva Zelanda, y es opcional. Es decir, los usuarios pueden elegir si quieren probarla o no. Netflix ha confirmado que planea expandir la prueba a Estados Unidos en los próximos meses, aunque por ahora no hay planes para llevarla a Android u otras plataformas.

La empresa describe esta etapa como una fase de aprendizaje y escucha, donde recopilan opiniones de los usuarios para mejorar la herramienta antes de un posible lanzamiento global.

¿Qué hace diferente a este sistema?

Lo innovador aquí no es solo que se use inteligencia artificial, sino el tipo de IA que se utiliza: una IA generativa de lenguaje natural, la misma base tecnológica que usan modelos como ChatGPT.

A diferencia de los antiguos sistemas de recomendación, que se basan en estadísticas, patrones de visualización y metadatos (como “acción” o “comedia”), este nuevo enfoque es más conversacional y emocional. Entiende no solo qué buscas, sino cómo te sientes y qué quieres experimentar.

Este sistema no reemplaza al algoritmo de recomendaciones tradicional de Netflix (ese que te sugiere contenido en la pantalla de inicio), sino que complementa esa experiencia permitiendo una búsqueda activa más rica y precisa.

¿Por qué es tan importante este cambio?

Durante más de dos décadas, Netflix ha sido pionero en el uso de machine learning y sistemas inteligentes para mejorar su servicio. Pero hasta ahora, esas tecnologías se habían enfocado en lo que tú ves, más que en lo que tú dices o quieres expresar.

La introducción de esta IA conversacional cambia la lógica: ahora, el usuario tiene más control y puede expresarse con libertad, como lo haría con un asistente personal.

Esto no solo mejora la experiencia de búsqueda, también puede reducir el famoso “scroll eterno”, esa sensación frustrante de pasar más tiempo buscando qué ver que viendo algo realmente.

¿Qué desafíos podría enfrentar?

Claro, no todo es perfecto. Como toda tecnología en fase beta, esta herramienta está en pleno proceso de refinamiento. Algunos retos que se anticipan:

Interpretación de frases ambiguas : ¿Qué significa exactamente “algo no muy largo pero impactante”? La IA deberá afinar su comprensión del lenguaje coloquial.

Limitaciones del catálogo : No importa qué tan buena sea la IA si no hay contenido que encaje con tu petición. Por eso, las recomendaciones seguirán dependiendo del contenido disponible en cada región.

Privacidad y personalización: Aunque la IA necesita entender nuestras preferencias, Netflix tendrá que manejar esa información con cuidado para mantener la confianza del usuario.

¿Esto es el futuro del streaming?

Todo apunta a que sí. Las búsquedas por lenguaje natural, potenciadas por IA, están ganando terreno en múltiples plataformas, desde buscadores como Bing y Google, hasta herramientas dentro de apps de productividad.

Netflix da un paso firme en esta dirección, apostando por una experiencia más intuitiva, personalizada y humana. En lugar de obligarte a encajar en etiquetas predefinidas, te permite ser tú mismo y describir lo que quieres ver con tus propias palabras.

Esta tendencia también se alinea con la visión más amplia de Netflix sobre el uso de la inteligencia artificial: no solo como un sistema técnico, sino como un medio para mejorar la creatividad de los creadores y la satisfacción de los usuarios.

¿Cuándo podré usarlo?

Si estás fuera de Australia o Nueva Zelanda, lo más probable es que tengas que esperar algunos meses más. Netflix no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento global, pero si la prueba va bien, es muy probable que veamos esta funcionalidad disponible en más dispositivos y regiones en el futuro cercano.

Mientras tanto, vale la pena preguntarse: ¿cómo sería tu primera búsqueda con este nuevo sistema? ¿Qué frase usarías para encontrar ese contenido perfecto para tu noche de viernes?