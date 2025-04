Tras declarar en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el precandidato Jaime Dunn analiza interponer una demanda penal por incluir su nombre en la lista relacionado a la tomar militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024, a la cabeza del entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga.

“Hay un daño total y absoluto a la imagen de las personas. Vamos a proceder como ya se ha iniciado a hacer solicitudes mediante la vía judicial para que se pare este tipo de dar información que al final termina mellando la honorabilidad de las personas simplemente porque aparece en una lista de algún lugar”, dijo Dunn.

El precandidato llegó la tarde de este jueves hasta la FELCC para declarar en calidad de testigo por el caso de la asonada militar del 26 de junio de 2024, pero, también, por haber sido involucrado en una supuesta participación en el “gabinete civil” que iba a conformar Zúñiga cuando llegara al poder.

“Fueron de 15 a 20 preguntas. He respondido todas las preguntas, he manifestado mi disposición para poder colaborar si en algo se puede colaborar en calidad de testigo. Lo que sí puedo decir, que en todas esas declaraciones no sabía nada, no conozco nada y una sorpresa muy grande ver mi nombre en una lista”, manifestó.

La semana pasada, el Gobierno presentó el documental ¿Qué pasó el 26J?, un recuento de las acciones previas al denominado golpe de Estado “fallido” del 26 de junio de 2024.

En el documental aparecen siete personas que supuestamente integrarían el “gabinete civil” que estaba preparando Zúñiga. En la lista aparecen Dunn, Gonzalo Chávez, Jorge Valda y otros.

Dunn además lamentó que se lo haya convocado por solo aparecer en una lista.

“Hay que ser muy contundentes en el manejo de la justicia porque no puede ser que por aparecer simplemente mi nombre en una lista uno puede tener una situación compleja”, señaló.

Algunos señalados en la lista ya declaración como es el caso de Valda, Chávez y otras personas, entre ellas, el ingeniero informático Édgar Villegas, quien salió a la agenda mediática luego de presentar un informe sobre irregularidades detectadas en las elecciones generales de 2019.

El 26 de junio de 2024 un grupo de militares tomó la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre. Entonces, una tanqueta intentó ingresar a la fuerza a Palacio Quemado, tratando de derribar la puerta principal con una tanqueta.