¿Ataque de celos? Javier Milei, Yuyito González y los supuestos motivos detrás de la separación

En Intrusos señalaron a una mujer que trabaja con el Presidente como la posible razón del distanciamiento entre la exvedette y el político

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei”, dijo Amalia “Yuyito” González este lunes, al arrancar su matutino por Ciudad Magazine. La noticia de la ruptura sorprendió a todo el mundo del espectáculo y no hace más que confirmar los rumores de crisis que merodeaban a la pareja en el último tiempo. Si bien la conductora de Empezar el día no quiso dar explicaciones ni detalles sobre este distanciamiento, horas más tarde fue el ciclo de América, Intrusos, el encargado de revelar los supuestos motivos de tal separación.

“Gente muy cercana a ella cuenta que el domingo de la semana pasada, el domingo 13, se habrían separado ”, anunció el conductor Adrián Pallares mientras la producción resaltaba una curiosa coincidencia con la relación del mandatario y Fátima Florez. “Se separó de Fátima un 13 de abril, y ahora de Yuyito el mismo día”, lanzó con un tono de asombro su socio Rodrigo Lussich.

Amalia Yuyito González y Javier Milei en Instagram de @yuyitogonzalezok Instagram/@yuyitogonzalezok

Tras revelar que el sábado Yuyito estuvo en la iglesia evangélica del Pastor Giménez, Marcela Tauro dio algunos detalles que podrían explicar esta ruptura entre la exvedette y el Presidente. “A mí me llegó que no habría tercera en discordia, pero que él sería amigo de alguien, de una señorita. No estarían saliendo, pero Amalia estaría celosa en estas últimas semanas. Me dicen que Amalia se habría comunicado con esta señorita, la señorita no la atendió y ella le habría dejado unos audios ”, contó la periodista generando intriga entre sus compañeros.

Antes de revelar que la mujer en cuestión no es famosa pero que trabaja con el Presidente, la panelista leyó algunos posteos que esta “tercera en discordia” hizo y que, con el diario del lunes, son una clara dedicatoria para González: “El audio y las llamadas son las huellas que dejaste”, “Hace siete meses estaba de vacaciones visitando a mi hermano en Capri, que ganas de estar ahí lejos de la berretada local”, “Las mallas se lucen en la pileta o en el mar”, “Cuanto más me atacan más me fortalecen”, “Tus amenazas me hacen cosquillas, igual es de mal gusto para tu comunidad… tan santita que sos”, relató Tauro sin revelar la identidad de la autora.

“Ella debe haber estado muy celosa de esta persona desconocida, le debe haber mandado mensajes, él se debe haber enterado, le habrá recriminado y…”, reflexionó Paula Varela buscando una posible explicación a esta ruptura. Sin embargo, un comentario de su compañera le aclaró las ideas: “En algún momento a esta señorita el Presidente no le contesto más los mensajes. Trabajan juntos, pero no puedo decir más. Yo la veo a Amalia una mujer muy segura, algo le debe haber llegado a ella… pero no pasó nada ”, dijo la conductora de Infama.

“Esto es consensuado”

Después de varios meses de especulaciones y desmentidas, Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei. A días de cumplir su primer aniversario, la conductora utilizó la pantalla de su programa matinal para dar la noticia: “Quiero aprovechar este día tan especial, donde yo también vengo de días especiales, de mucha reflexión (sobre todo este fin de semana) y espiritualidad, para contarles a todos y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela ”, comenzó la rubia a modo de introducción de lo que sin dudas será una de las separaciones del año.

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez . Quiero anunciarlo simplemente porque así como he compartido todo durante casi un año también era justo y lógico anunciar esta ruptura”, expresó con un tono serio.

Tras asegurar que no va a hablar con la prensa ni a dar detalles de las razones que los llevaron a esta situación, Yuyito confesó: “Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación pero fue una hermosísima relación. Agradecida a Dios por eso y agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que es y me da mucha felicidad”.

Tal como lo anticipó, al terminar el programa la exvedette no quiso hablar al respecto. “Antes que me pregunten nada, bajo la ventanilla simplemente para decirles que no voy a dar explicaciones de nada, que todo lo que tenía para decir (que fue poquito) lo hice en mi programa. Gracias por el interés”, dijo la rubia ante la prensa que se acercó para tener su testimonio de primera mano a la salida del canal.

Luego de aclarar que no hay ni “terceras” ni “cuartas” ni “quintas” en discordia, González repitió: “No voy a dar más explicaciones, estoy excelente, perfecta, todo maravilloso”. Y cuando los noteros quisieron saber sobre la fecha en que la separación se habría concretado, la conductora subió la ventanilla trasera, retirándose de la señal de Constitución en -lo que muchos aseguran- era un auto de la comitiva presidencial.