¡Bilis electoral en Las Bolivias!

La bilis es un líquido que produce el hígado, desde el que se drena y que se almacena en la vesícula de su apellido. El reflujo biliar nos sucede cuando la bilis fluye hacia arriba —si no estamos de cabeza, como el país está ahora— desde el intestino delgado hacia el estómago, causando síntomas como acidez estomacal y eructos.

El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo; ayuda al organismo a digerir los alimentos, almacena energía y elimina toxinas pero hay muchos tipos de enfermedades hepáticas: algunas causadas por virus, como las hepatitis A, B y C, otras por drogas, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol, el hígado graso —deja de funcionar y se recubre de grasa acumulada— y la cirrosis (o cáncer del hígado), generalmente terminal y producida por malformaciones o por borracheras continuadas e indiscriminadas.

Ése es el diagnóstico de Las Bolivias: el hígado del país está casi a punto de colapsar luego de dos décadas de borracheras.

El jueves me senté a escribir esta columna, un análisis que, en buena medida, rendía homenaje a los cuatro trabajos bienintencionados para conocer por dónde estaban las preferencias e inquietudes del electorado nacional: el sondeo de BUNKER, la primera encuesta de RED UNO, la última de Panterra (Claure) y las tres —en función única— destinadas a seleccionar el candidato del Bloque de (supuesta) Unidad opositor. Esta última (tres en uno, como cierto eslogan comercial) falló, no hubo, no se aplicó y recién el jueves nos enteramos de la zambumbia dentro de la (supuesta) Unidad. Pero hoy me dedicaré a las otras y este affaire espero se aclare y no termine decepcionando a gran parte de los electores.

Empezaré con BUNKER. El arte de Agustín Zambrana Arze está basado en la persistencia y sin estridencias remarcables, ha formado un equipo que lleva años militando como voz de una parte importante de la oposición, con muchos aciertos (y quizás algunos desaciertos normales en esta gresca). En este sentido, a través de su espacio y basándose en su fiabilidad, lanzó una primaria virtual.

Una primaria virtual es, usualmente, un sondeo para universo abierto, sin muestra estadística ni aleatoria y, por ende, sin posibilidad de margen de error identificable. En resumen: es una vitrina de preferencias.

Midiendo 11 precandidatos, obtuvo 401.761 respuestas desde 15 destinos (Bolivia y fuera de ella), de las que 307.524 (el 76,5 %) fueron aceptadas, las que representan el 3,9 % del Padrón Nacional utilizado para la última elección subnacional de 2021. Un trabajo meritorio al que sólo tengo dos críticas no fundamentales: en su comunicación previa debió recalcarse más que no era estadísticamente confiable —no era una encuesta, menos aun un censo— y las empresas de telefonía móvil —la base tecnológica de esta investigación no estadística— debieron haber dado un apoyo fundamental de soporte, que entiendo no hubo por las dificultades de comunicación: era necesaria una tenacidad y paciencia abundantes para lograr entrar en la primera pantalla, y más paciencia para que bajara el módulo de opinar. (En mi caso fue once veces en dos días para lograr conectar y de muchos quedaron sin dar su preferencia por las dificultades para conectar; un fracaso tecnológico del Cuarto Mundo que no es de BUNKER ni demerita el gran esfuerzo ni los resultados).

Un cuadro nos ayudará a conocer los orígenes de los conectados:

Mientras un primer gráfico nos dará a conocer sus resultados para los candidatos opositores:

(Los valores menores al 1 % no se reconocen en el gráfico).

La segunda difusión esta semana fue de la encuesta realizada por RED UNO. Tomando sus datos del Eje, éstas son las preferencias (ahora sí estadísticamente confiables dentro de sus márgenes de error calculado):

Por último, los estudios de PANTERRA. Los primeros son los datos de las afinidades de los electores:

Los segundos son las preferencias por un candidato opositor a partir de ese 65 % del cuadro anterior:

De ese 65 % opositor ya mencionado, la población en posición de votar seleccionó la opción que consideraba pertinente para ganar:

Ya en candidatos (MAS y opositores), a nivel nacional aparecen:

Por último, para RED UNO en el Eje Central los candidatos preferidos son:

Es verdad que no es posible comparar los tres trabajos, ya sea por ser o no estadísticos, las muestras y el alcance pero —sin entrar en desgloses que harían interminables las consideraciones— sólo hay dos certezas: desde los MASes —el de Evo, el de Arce y “el otro”— el candidato potencial es Andrónico Rodríguez, y desde las oposiciones la candidatura es un chicle —como gloriaba en los tiempos de Nicolás Suárez Callaú— y las apuestas solitarias un suicidio —y un crimen contra todos los bolivianos.

Mucha paciencia y mucha bilis nos aguardan.

