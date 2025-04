Blooming vence a Independiente, que dio lucha a pesar de dos expulsiones

Al cruceño le costó quedarse con los tres puntos. Solo en el final logró el gol de la tranquilidad para asegurar el resultado. El partido fue jugado por la cuarta jornada de la Liga.

Fuente: Brújula Digital

Blooming derrotó Independiente por 3 a 1, este sábado en el estadio Tahuichi de Santa Cruz por la cuarta jornada de la Liga de la División Profesional. El equipo visitante de Sucre dio pelea a pesar de jugar con dos menos por expulsión.

Todos los goles llegaron en la segunda parte. El celeste cruceño no estuvo tranquilo hasta que anotó el tercer tanto, que amplió la diferencia para hacerla inalcanzable y le aseguró la victoria. Blooming llegó a 9 puntos en la tabla, detrás del líder Always Ready (12) y de The Strongest (9), el Tigre con mejor gol diferencia.

En general el dominio fue de Blooming, pero en el primer tiempo le costó generar ataques peligrosos por la buena disposición defensiva de Independiente. Nahuel Acosta tuvo uno a los 25’, que le atajó el golero visitante Elder Arauz.

Cerca del final de la primera parte (41’), un pisotón contra un rival le costó a Miguel Perea la expulsión con roja directa, luego de una revisión de la acción en el VAR.

Por las interrupciones que hubo, el primer periodo duró casi una hora, en la adición hubo otro par de llegadas de Blooming, aunque mal definidas.

En la segunda mitad llegaron los goles. El primer tanto de Blooming lo hizo Martín Alaniz a los 55’ con un disparo desde fuera del área, la pelota rozó en un defensor y se coló en un ángulo.

Hubo un tanto de Acosta anulado por el VAR, por una falta previa. Ahí, por reclamos airados, Independiente sufrió la otra expulsión de Jhon Jairo Medina (73’). El gol tranquilizador para Blooming lo hizo Richet Gómez con una buena definición, un tiro colocado al ángulo derecho a los 80’ (2-0).

Sin embargo, a pesar de jugar disminuido numéricamente, Independiente consiguió el descuento (83’) mediante Cristian López y renovó su esperanza de por lo menos buscar un empate.

Pero se le hizo difícil por las condiciones, además que Blooming siguió presionando hasta lograr el definitivo 3 a 1 a los 91’, gracias a Samuel Garzón, quien empujó la pelota, asistido por un toquecito de Acosta luego de recibir un pase en el segundo palo.

Fue el tercer triunfo de Blooming en el campeonato y la segunda derrota de Independiente, que se quedó con 4 puntos en la tabla gracias a una victoria y un empate.