Bolivia: Remesas del exterior 2024 cayeron en 12% respecto al 2023

Con base en datos recopilados del Banco Central de Bolivia respecto a las remesas de trabajadores recibidas del exterior, se ha determinado que en la gestión 2024 el total de remesas hacia Bolivia fue de $us. 1.265,26 millones, el cual fue un 12% menor al registrado en el año 2023. Este 2024, del país que más recibimos remesas fue España con un 39%, de ahí EUA con un 20 y luego Chile con un 13%.

Las remesas recibidas el año pasado, son las mas bajas en los últimos 4 años. El 2020, por el azote económico a nivel mundial producto de la pandemia, las mismas fueron de solo $us. 1.116 millones. En los últimos 11 años (2014-2024) fue en el año 2021 donde recibimos más remesas, por un monto de $us. $us. 1.392 millones.

Si bien el flujo de remesas del exterior no depende directamente de alguna política gubernamental, y en todo caso esta en función a la situación económica de los bolivianos en otros países, y a las demandas de sus familiares en el país, este año se tornará bastante complejo. Esto debido a la crisis económica que se vive actualmente en Bolivia, la cual podría elevarse ante la falta de medidas estructurales para resolverla, y un escenario de alta incertidumbre por las elecciones nacionales. A esto se suma el contexto externo de mucha volatibilidad en los mercados internacionales debido a la implementación de aranceles por parte del gobierno de USA. «(Trump) acaba de lanzar una bomba nuclear sobre el sistema de comercio global», dijo Rogoff al programa de la BBC World Business Report.

Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija