Campesinos piden a Andrónico definirse y no seguir jugando “de un lado a otro”

Los campesinos de Tarija, afiliados en la Federación departamental, pidieron al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, definirse si va ser candidato presidencial, y no seguir jugando “de un lado a otro”.

Fuente: https://elperiodico.com.bo

“A la fecha no se decide, sigue jugando de un lado a otro”, si nos puede escuchar, decirle que se decida, si es blanco o negro”, afirmó el principal dirigente, Herber Quispe Jurado, al pedir que también sea consecuente con el proceso de cambio.

“Que no sea desleal y que sea consecuente con el proceso de cambio, y que se sume a las filas para ser considerado dentro de un análisis nacional, para ser considerado como posible candidato”, insistió el dirigente del agro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Consultado si por ahora no corresponde que Andrónico sea considerado presidente, Quispe respondió que no corresponde porque él no está con el instrumento político de los pueblos, “neciamente está apoyando al señor Evo Morales”.

Por otra parte, sigue haciendo campaña por otro lado, entonces no corresponde que sea candidato, insistió al añadir que Rodríguez tiene que definirse y cortar el cordón umbilical que tiene actualmente con Evo Morales.

“Cuando corte el cordón umbilical recién podrá tomar sus propias decisiones, mientras tanto no lo va hacer”, siguió para añadir que después de eso sería considerado como parte del instrumento político y como candidato por el MAS.

Quispe admitió que actualmente Andrónico es militante del MAS, pero su actitud es otra, contradictoria, “se ha dedicado a desgastar al gobierno, a bloquear desde la Asamblea, la no aprobación de créditos”.

Con relación a si están barajando algunos nombres para candidatos a diputados y senadores por Tarija, el dirigente respondió que en algunos sectores, sin embargo, oficial y formalmente no hay nada todavía sobre definiciones.

EL APUNTE

Mandato campesino

El dirigente también dijo que la Federación de campesinos de Tarija no puede salirse del mandato de la Confederación nacional liderada por Lucio Quispe, en sentido de que en ampliado se decidió hacer ampliados en las subcentrales y centrales para definir candidatos.

“Se va realizar un ampliado nacional para definir el binomio”, sostuvo al admitir que algunas organizaciones están proclamando a algunos candidatos, sin embargo, esa situación es responsabilidad de quienes lo hacen, no de la estructura campesina.