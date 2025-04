CANEB dice que por las restricciones del Gobierno se perdió la oportunidad de exportar $us 600.000 por día a China

Oswaldo Barriga, dijo este miércoles que las restricciones del Gobierno a las exportaciones ocasionaron que se pierda la oportunidad de exportar carne a China por un valor diario de $us 600.000.

Oswaldo Barriga, presidente de la Caneb. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Bolivia (CANEB), Oswaldo Barriga, dijo este miércoles que las restricciones del Gobierno a las exportaciones ocasionaron que se pierda la oportunidad de exportar carne a China por un valor diario de $us 600.000.

“La prohibición a las exportaciones no genera una mejora en el precio, no genera una mejora a la situación de los mercados. Lo único que genera es especulación, genera una camisa de fuerza. Está claro, los precios no han bajado, sigue prohibida la exportación y hemos perdido la oportunidad de exportar 600.000 dólares por día a China”, lamentó Barriga.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hace 78 días, el Gobierno suspendió las exportaciones de carne de res hasta que se regularice el abastecimiento en el mercado interno. La intensión del Gobierno era que bajen los precios para al consumidor final, pero la realidad se volvió adversa porque el precio del kilo gancho no baja de los Bs 35.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, reiteró que están dispuestos a levantar el veto a las exportaciones de la carne de res bajo la condición de que los ganaderos garanticen precios estables y no siga subiendo el precio.

El Comité Multisectorial marchó esta jornada en demanda de un cambio del modelo económico del Movimiento Al Socialismo que llevó a la crisis al país. Además, exigieron que se levante las restricciones a las exportaciones de la carne.

/DPC/FPF//