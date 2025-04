Caso golpe I: Procurador General aclara que el Tribunal de Sentencia aceptó y judicializó las pruebas audiovisuales; por tanto, son legales

Afirmó que si las pruebas no fueran lícitas, las mismas no hubieran sido judicializadas.

Fuente: Procuraduría

Tras la última audiencia desarrollada esta semana en torno al caso denominado «Golpe I», el Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, aclaró que el Tribunal 6º de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer aceptó γ judicializó las pruebas audiovisuales presentadas por la parte acusadora para demostrar que el Golpe de Estado I fue planificado y perpetrado por Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, entre otros actores políticos.

«Ya hemos finalizado otra etapa más, donde las pruebas presentadas han sido judicializadas. Esto quiere decir que, el Ministerio Público – así como las otras partes – han ofrecido pruebas y el Tribunal ha aceptado», indicó la autoridad, consultado por los medios de comunicación.

En ese marco, el titular de la Procuraduría General del Estado (PGE) explicó: «cuando decimos judicialización significa que esas pruebas son lícitas, por eso es que son tomadas en cuenta como pruebas y; el Tribunal – dentro de sus competencias – va a valorar todas estas pruebas».

Si las pruebas no fueran lícitas, las mismas no hubieran sido judicializadas, es decir, no hubieran sido aceptadas, expuso Condori, antes de dar a conocer que, entre las pruebas presentadas en anteriores actos, en esta última audiencia se proyectó material audiovisual con información valiosa.

«Entre esas pruebas judicializadas se tienen pruebas audiovisuales, como CDs y pendrives, que tienen información valiosa; con lo que se ha demostrado que el denominado Golpe I ya estaba planificado y perpetrado», sostuvo la autoridad, a tiempo de informar que el proceso está cerca de culminar, pues pronto se ingresará a la sub etapa de alegatos y conclusiones, para que-a continuación – los jueces procedan con la sentencia condenatoria.