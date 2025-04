Caso Supercopa: Filtran el audio en el que Piqué rompe a llorar; «Nadie va a pagar por el daño reputacional»

Fuente: https://www.marca.com

«Puedo decir algo?», solicitó Gerard Piqué a la jueza Delia Rodrigo, instructora del Caso Supercopa, en el juzgado nº 4 de Majadahonda. El exjugador había estado casi dos horas declarando y, tras contestas a las preguntas que se le estaban haciendo, ha querido hacer una reflexión en voz alta, lo suficiente como para reivindicar una gestión que, en aquella sala, se estaba poniendo en entredicho.

El exfutbolista rompió a llorar durante su declaración proclamando su inocencia en el juzgado nº4 de Majadahonda: «Nadie va a pagar por el daño a mi imagen» EL PERIÓDICO

«Es muy frustrante; llevamos tres años con este caso. Creo que hemos aportado un valor incalculable para la Federación Española: el contrato más grande de la Federación«, ha comenzado a exponer Piqué, que por otro lado no ha querido entrar a valorar con lo que España podría o no pensar de Arabia Saudí.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante su argumentación, visiblemente emocionado, ha querido manifestar que en otro sitio casi que se le habría puesto una estatua en su honor, pero que, por contra, su nombre estaba saliendo vinculado a presuntas cuestiones delictivas.

A nivel de la prensa, no os podéis imaginar que salga tu nombre constantemente en algo que en cualquier otro país del mundo, o sea, no quiero ponerme medallas, en otro país te pondrían una estatua, porque es una aportación de valor muy grande, y me sorprende que aún a día de hoy, tres años después, se siga día tras día, filtrando cosas en este procedimiento que creo que es una falta de respeto», denunció Piqué, refiriéndose a las publicaciones referidas a unas facturas relacionadas con el caso.

Fue entonces cuando Piqué, entre sollozos, esgrimió lo que para él, suponía lo más grave de lo que estaba sucediendo: «El ruido y todo esto acabará y espero que se archive lo antes posible pero nadie va a pagar al final por el daño reputacional de imagen», concluyó.