Caso Zúñiga: “Se me ha prohibido hablar del caso”, dice el diputado Ribera tras salir de celdas policiales

Fuente: Unitel

Tras salir de celdas policiales, el diputado opositor Richard Ribera convocó a una conferencia de prensa para referirse a su aprehensión y su posterior audiencia cautelar. El legislador dijo que la Justicia le ha prohibido referirse al proceso que es investigado por la toma militar del 26 de junio de 2024.

“Debo hacer notar que se me ha prohibido hablar del tema (toma militar) y es por eso que mi abogado ha presentado una apelación para que no se vulnere el derecho de libre expresión ante hechos que no comparto”, dijo Ribera a los medios de comunicación.

Sin embargo, el legislador dijo que su abogado presentó una apelación ante la determinación judicial y espera que en los próximos días pueda quedar en libertad pura y simple.

“Esperamos que en unos dos días podamos estar libres, esperemos que la justicia pueda dejarme en total libertad. Yo soy inocente, intentan involucrarme en este falso golpe”, dijo Ribera.

El diputado dijo que fue arraigado (no salir del país) y que tiene que presentarse una vez al mes ante la Fiscalía, mientras dure las medidas sustitutivas.

Este miércoles, la Justicia determinó que el diputado Ribera, investigado por la toma militar de la plaza Murillo, quede en libertad y se le apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva.

El legislador opositor fue aprehendido la tarde del lunes en instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto y de inmediato fue conducido a la Felcc de la calle Sucre de La Paz.