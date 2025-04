Chi Hyun Chung: “El bloque no surgió para enfrentar a Evo o al MAS, sino contra los emergentes”

El precandidato Chi Hyun Chung postuló en dos oportunidades a la Presidencia del país, en 2019 y 2020. Foto: APG

Chi Hyun Chung, médico, empresario y precandidato a la Presidencia, sostiene que el denominado bloque de unidad surgió no para competir contra el expresidente Evo Morales o contra los representantes del Movimiento Al Socialismo, sino para “pelar” con los líderes emergentes.

En entrevista con Visión 360, el aspirante a la Presidencia contó sus gestiones para candidatear por tercera vez. Lo hará con la sigla del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

Postuló por primera vez en 2019, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y logró un sorpresivo tercer lugar; sin embargo, dichos comicios fueron anulados. En 2020, se presentó con el Frente Para la Victoria (PDC), con el cual sacó un 1,55% de preferencia electoral.

¿Qué lo motiva a candidatear a la Presidencia?

Primero, queremos dar la gloria a Dios y que Bolivia sea entregada para ser un país agradable delante de Dios, y que ahora toca que los cristianos que respeten a Dios entren a gobernar con honestidad y que puedan proyectar el país.

Segundo, queremos recalcar que hubo fraude en 2019 y tenemos los votantes que me han empeñado sus propuestas y que tengo ese encargo social de ganar la elección, en respuesta de nuestra gente que me dio el voto, que son los jóvenes y los emprendedores para una Bolivia diferente.

Tercero, mi candidatura es la única que puede traer las industrias internacionales, en especial con el legado que tengo con Corea del Sur y otros países en conjunción con los países emergentes asiáticos, y de la misma manera, a otros países internacionales que puedan dar la credibilidad de los inversionistas internacionales.

¿Por qué no funcionó la alianza Manfred–Chi y con Jaime Soliz?

Resulta que el doctor Jaime Soliz estaba esperanzado de contribuir en lo que fue la alianza, pero al ver que Manfred Reyes Villa se salió con la suya, vino con su estructura y no pudo ver una genuina alianza, que queríamos al momento de la inscripción.

Decía que quería hacer alianza antes de la inscripción. ¿Cómo puede hacer alianza antes de la inscripción? Nos exigen que tengamos la sigla y nosotros estábamos esperando la sigla Súmate como si fuera la única que había en toda Bolivia, pero nosotros habíamos dado el voto de confianza.

Por otro lado, estaba la sigla de UCS, y Jhonny Fernández fue proclamado después de haber hecho un preacuerdo con nosotros; decía que era un hombre de palabra y ahí está su palabra. Ahora más bien está detrás de Evo Morales, de Andrónico, detrás de los masistas; realmente nos hizo decepcionar el masismo de la UCS. Eso fue una traición a Santa Cruz.

Resumiendo, UCS se salió con la suya, con la misma politiquería de ayer, juntándose la gente, sacándose las fotos donde hay las concentraciones. Esa es la política vieja, con montón de plata se compra a la gente, se arrastra a la gente, con micros de funcionarios públicos, la misma maña de Manfred. La misma cosa de la politiquería que hacía Evo Morales, su maestro. Juntándose la gente, todo pagado, para que vengan y obligándoles.

Tuto Quiroga, Doria Medina, mintieron durante cuatro meses sobre el bloque de unidad ¿Cuál unidad? Más partidos que la torta están y entre ellos paran peleándose. No demuestran la seriedad esas personas, y lo peor de todo, el bloque de unidad entró para qué, no para competir contra Evo Morales, o los masistas, sino para pelear con los emergentes. Si realmente ellos tenían la intención de unificar a todos los opositores emergentes, supuestamente, entonces deberían haber invitado primero a mi persona.

¿Estaría dispuesto a volver a hacer alianza?

Una alianza interna, podría ser. Ya no con otra sigla.

¿Con qué precandidato actual tiene más afinidad?

Para comenzar, Doria no, porque es comunista, socialista y funcional, de acuerdo a lo que es la estrategia keynesiana rusa; y otro que es Tuto, es un funcional que tiene una deuda moral con Evo Morales. Están haciendo pasanaku de poderes, lastimosamente. Tuto puede ser una buena persona, pero no es la indicada para que ellos representen alguna alianza.

Además, dejó escapar a Evo, cómo dejó que entre un avión militar mexicano, o sea, que aquí hubo una invasión militar mexicana a Bolivia. Y encima a un fugitivo que estaba deslindando su responsabilidad de ser primer y segundo mandatario del país, y dejan que se escape.

En el caso de Manfred, bueno, intenté, pero él no quiso hacer, porque más escucha a sus asesores que están muy equivocados. Por otro lado, están los precandidatos que están emergiendo, pero lastimosamente es gente que emerge recientemente.

Quisiera que el pueblo se dé cuenta, no quiero especificar los nombres, pero literalmente son los mismos funcionales a los gobiernos de Evo y la misma rosca de poder de antes.

Entonces no ve afinidad con ningún otro candidato…

Que vengan pues a apoyar a nuestra estructura y ahí los acepto, pero así no más que entre… Tenemos que seleccionar bien, no porque uno dice “yo quiero ser candidato”, nosotros lo vamos a aceptar, sino tenemos que hacer un estudio para que demuestre con sus obras, si es profesional, demuestre su profesionalismo.

Si hizo obras sociales, si es cristiano, que demuestre que es cristiano y que contribuye a la Iglesia; no es no más decir con la boca que es cristiano. Que demuestre con los hechos.

Ya candidateó dos veces, ¿por qué una tercera?

Lo que pasa es que hubo fraude en 2019, y teníamos que entrar con Carlos Mesa nada más, entre los dos, porque Óscar (Ortiz) renunció a su candidatura, pero se metió el Comité Cívico (Pro Santa Cruz), el Gobierno de transición y después dicen “unámonos” dizque.

Unidad era dejar que la gente que fue víctima del fraude electoral compita limpiamente, pero se mete la gente en el medio y después el mismo PDC mientras hubo suspensión del conteo de 11 horas; su grupo sale a la plaza a decir que no pertenezco más al PDC. Lo irónico es que es una asociación cristiana la que me vetó, porque no le caí a él.

En vez de defender que teníamos senadores y diputados, por qué no defendieron en su momento. De ahí que en estos últimos cinco años entró Arce, eso.

¿Por qué sucedió esto con el PDC faltando una semana, antes de la elección? El jefe del PDC viene conmigo a pedirme plata, me pide un millón de dólares, si no, no entraba a la elección, esa fue la amenaza y con su secretario.

Solo esa jugada me enojó, le dije que no, “imposible”. Y ahí hizo su venganza en el mismo momento del conteo, eso es el PDC. Por esa razón, el veneno en el país son las siglas; lastimosamente no hay una sigla que sea decente y honesta, y piensan que esto es un negocio.

¿Cómo avanza el trámite para su proyecto político AMAR?

Mire, nos boicotearon. Hemos presentado todo a principio de abril, la primera semana, y hasta el día de hoy nos dicen “mañana, mañana, mañana”. Somos los únicos, la única sigla que demostró mediante las encuestas, de Red Uno, de Marcelo Claure, Poder y Placer de Pomacusi, y otras populares, que siempre estamos en los punteros.

Yo siempre estuve en la lista de los punteros, no fue un momento y para después desaparecer, sino empezamos a subir y nos mantuvimos en la primera línea. Les he demostrado que tenemos más de un millón de simpatizantes; hemos presentado documentos, requisitos, cumplimos y representamos.

Pero a los vecinos, que no sabemos cómo presentaron su sigla, aparecen aprobados. De nosotros, no, ¿no será porque digo que soy cristiano? ¿No será una especie de persecución religiosa? ¿No será una discriminación racial? Porque hasta aparecía el propio ministro Eduardo Del Castillo, diciendo que no puedo ser candidato, después de que hubo un fraude electoral en 2019, y según él no pasó nada.

Después de que participé en 2020, pronunciar ese tipo de palabras, estando de ministro. Eso es una especie de boicoteo por parte del gobierno de Luis Arce para mellar la sigla AMAR. De entrada, veo que no les gusta que predomine la palabra amor en el país.

¿Qué siglas lo contactaron para impulsar su candidatura? Habló de acercamientos con el MNR…

Desde luego que hemos contactado, estamos conversando con el MNR, no voy a negarlo, estamos hablando, y también hay otras siglas con las que estamos conversando. Lo importante es que tiene que haber respeto mutuo y que no haya mucha división interna.

Estamos viendo, porque hay varias siglas sin líderes emergentes, y lo que vamos a entrar es al Gobierno y cambiar este sistema. No es que la gente sea mala mala, sino que está mal diseñado lo que es el sistema electoral; por ejemplo, yo soy partidario de que pueda haber siglas y mediante una encuesta de emergentes, dejen que uno participe de la elección sin que tenga la sigla, porque la sigla es para dar rédito de que esta persona tiene apoyo popular mayoritario.

No puede ser que la ropa, el vestido, sean más importantes que la persona. La sigla está para demostrar y garantizar el rédito de que la persona es creíble, puede ser candidato y va a arrastrar a la gente, eso debería ser. La sigla es un medio que facilita, no debería ser un requisito.

Pero lastimosamente nuestro sistema electoral está atrasado. A nivel mundial hay otros países que hace más de 20 años aplican otro sistema, pero en Bolivia siempre estamos atrasados en este sentido, porque no van en favor del pueblo, sino en favor de los oligarcas, dueños del país.

¿Cómo ve la situación del bloque de unidad?

Eso se percibe, un desencantamiento. Quisiera darle un ejemplo como lo que pasó en Venezuela y Argentina. La mesa de Unidad de Venezuela tenía 18 líderes y no pudo unificar, pero el que se unió fue el pueblo. González Urrutia con María Corina Machado, llegaron a ganar con 81%, no por alianzas, sino por el liderazgo.

Lo mismo pasó en Argentina, como para que Javier Milei pueda ganar, porque no pudo hacer la alianza en su primera vuelta. En la segunda vuelta, indistinto de la alianza, el pueblo se unió en favor de Milei. Él empezó con alianzas pero no fue por alianzas, sino que el pueblo votó por Milei, ese es el corazón del pueblo.

En esta elección del 2025, el pueblo va a ir hacia el liderazgo, esperemos que no nos equivoquemos y tengamos una nueva alternativa; hay que “flashear” nuestros sistemas políticos comunistas, socialistas, y manchados de oligarcas, y ahora que surja una nueva perspectiva empresarial, en favor de la juventud, de Bolivia industrial, para la exportación industrial hacia el mundo.

¿Qué propone en su plan de gobierno?

Uno, plan de emergencia económica. Es urgente, no vamos a poner una fecha de 100 días, eso es una utopía, sino, tenemos tiempo desde agosto hasta noviembre ya, tenemos hasta tres meses. Uno no se va a sentar a hacer nada.

Desde el 18 de agosto voy a empezar a trabajar haciendo alianzas con emprendedores internacionales, saneamiento de las empresas mineras, porque las empresas mineras solitas pueden valer, Bolivia era un país minero, antes de los pozos de gas.

Antes del tiempo de Banzer éramos mineros, después Goni lo perfecciona, no necesitábamos de pozos petroleros, y ahora es una dependencia total del gas y en el sector minero hay un desfalco total.

Entonces vamos a reactivar el sistema minero, y los inversionistas internacionales. Ya conversé con algunos mineros, mencionan que se puede reactivar con hasta 30 mil millones de dólares, es decir, que solo con la minería cubriríamos más del 60% del presupuesto nacional.

¿Se puede ser opositor sin estar polarizado?

Lastimosamente el intento de polarización entre Tuto y Doria se está cayendo, la población sabe y se está cansando de ver. Es lo mismo que la pelea de Luis Arce y Evo Morales, entre dos mentirosos. Los viejos politiqueros se van poniendo los trapos al sol. No nos metemos en la vida personal, eso no me interesa. Estamos hablando de cómo han desfalcado intereses públicos, contra la CPE, el espíritu del pueblo boliviano que grita libertad y esperanza electoral.

A quién es usted más cercano, ¿a Evo o a Camacho?

En realidad, estos dos tienen afinidad. Yo no sabía, pero llegué a conocer una realidad de que hubo una conspiración de autogolpe, es una tristeza total, una realidad que me enteré después. No sabía que era así.

Si pierde, ¿volverá a candidatear para 2030?

Eso pondré en oración, solo que vamos a tener nuestra sigla AMAR, ya va a entrar en otro escenario y no como esta ocasión. Pero tengo fe de que vamos a estar en el Gobierno y a lo mejor vamos a participar con AMAR y otras siglas o la que vamos a entrar en alianza y puede ser que entremos, incluso a las subnacionales del siguiente año.

¿Cuánto le costó su campaña en 2019 y 2020?

Existen siglas así, no todos son así, pero el PDC me pidió plata, me negué y se enojaron.

