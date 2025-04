Cochabamba: Realizan controles por la venta de pescado para Semana Santa, se verifica estado y precio del producto

Personal de la Intendencia municipal de Cochabamba recorre diferentes zonas para comprobar que el producto sea de buena calidad y apto para el consumo.







Fuente: Unitel

A pocos días de iniciarse la Semana Santa, personal de la Intendencia Municipal de Cochabamba intensifica los controles de la venta de pescado en los diferentes puestos que hay en la ciudad.

La mañana de este jueves, los funcionarios llegaron hasta la zona del Arco, al sur de la ciudad, donde verificaron la venta de este producto además de la calidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Verifican estado del pescado

“Se está intensificando los controles con un carácter previo (…) en cuanto a los productos nativos como el pacú, el tambaqui, el sábalo que tenemos pues están cumpliendo con los estándares de calidad”, indicó a UNITEL Enrique Vizcarra, jefe del Departamento de Defensa al Consumidor de la Intendencia.

La autoridad manifestó que los controles se realizarán prácticamente a diario, para evitar que haya inconvenientes con la venta de este producto tan consumido durante estas fechas.

Asimismo, recordó que las personas deben tomar en cuenta ciertas características del pescado a la hora de comprarlo, como el olor, color y demás aspectos que pueden ayudar a identificar si el producto está o no en buenas condiciones.

“Hay algunas condiciones y características propias del producto, el consumidor puede evaluar e identificar, el ver las agallas que estén completamente rojas, de que los ojos no se hayan hundido, de que las escamas no se desprendan de manera fácil y lo más importante, el olor y el color que debería tener el producto y que cuando ya tiene un olor fétido que muchos conocemos es un producto que no es apto para el consumo”, dijo.

Además, dio un panorama en relación al tema del costo del pescado en este sector de la ciudad.

“En este lugar se vende por unidad, la unidad en un pescado de tipo mediano está entre 20 bolivianos, generalmente es dos de estos productos, hacen un kilo, por tanto estaría entre 35 y 40 pesos el kilogramos en este sector”, indicó.