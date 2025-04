“¿Cómo puede ganar con 1% de apoyo?”: Legisladores advierten que Arce prepara un fraude electoral

Legisladores evistas y de la oposición en la Asamblea Legislativa (ALP) advirtieron este martes que el Gobierno nacional prepara un fraude electoral, porque solo así se podría explicar una victoria de Luis Arce en los siguientes comicios electorales, ya que goza de una baja aprobación en las diferentes encuestas por ser uno de los protagonistas de la crisis económica.

Fuente: ANF

Los senadores evistas Luis Adolfo Flores y Leonardo Loza denunciaron que se avecina un aparente fraude electoral porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) perdió credibilidad y supuestamente está al servicio del gobierno de turno; además, recordaron que el jefe de Estado apenas tiene el 1% de apoyo en encuestas pasadas.

“Normalmente en procesos electorales no se da que un candidato que tiene 1% (de apoyo de la población) pueda cambiar en 90 días a tener el 15%, 20% o 30%. Sin embargo, pareciera que hay un plan para un supuesto fraude electoral (…). No existe credibilidad en el Órgano Electoral, porque ellos no se transparentan ante el país”, advirtió Flores en declaraciones a la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El senador Leonardo Loza advirtió que el gobierno de Arce consolidará un fraude monumental para pisotear el voto del ciudadano. Pidió a la población activar máxima alerta porque tendrán el control total de la Policía ante posibles levantamientos sociales en rechazo a esa medida antidemocrática.

“Estamos informados que se va a consumar este fraude que viene desde el Gobierno. Van a buscar cómo atentar a la institucionalidad de la Policía Boliviana. En el momento en que se realice este fraude y el pueblo se levante a hacer respetar su voto, van a tener todo controlado y manipulado a la Policía Boliviana”, aseguró Loza.

Arce fue proclamado como candidato presidencial en al menos siete departamentos del país. En Potosí, el jefe de Estado agradeció el apoyo y aseguró que con unidad, una vez más ganará las elecciones.

El dirigente de la Csutcb arcista, Mario Seña, cuestionó la legalidad y legitimidad de esas proclamaciones y adelantó que pedirá informes a las regionales de los nueve departamentos para ver si fueron decisiones de las bases o simples iniciativas de dirigentes.

El diputado arcista Gustavo Vega dijo semanas atrás que el primer mandatario no tenía la mínima posibilidad de ganar las elecciones por la crisis económica, pero ahora cambió de opinión y dejó en manos de la población su posible reelección.

El dirigente intercultural Adalid Carvajal también apostó por a ampliar el mandato del jefe de Estado, aseguró que ganarán las elecciones generales y la gente entenderá que la crisis económica no es culpa de este Gobierno.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, también apoyó la reelección de Arce y aseguró que “tuvo una buena ejecución presupuestaria”, enfrentó un “intento de golpe de Estado” y su gobierno tiene la propuesta de industrialización.

Por otro lado, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros cuestionó que el presidente del Estado esté en campaña electoral y deje a la población sufrir la crisis económica.

“Luis Arce pretende ganar con un fraude que ya está instaurado. Hay más de medio millón de funcionarios públicos, eso lo multiplicamos por tres y con eso son más o menos son 2 millones de votos. El Padrón Electoral que está observado en un 20%. Sumando todo son más de 2 millones de votos fantasmas. Creemos que Luis Arce está apuntando a eso”, advirtió Claros.

El diputado evista Freddy Mamani denunció que mandatario obliga a los funcionarios públicos a asistir a los actos donde es proclamado como presidente, caso contrario serán despedidos.

/DPC/FPF//