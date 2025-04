Comunarios de Anzaldo divididos ante el anuncio de la instalación de la planta industrializadora de basura de Cochabamba

Pobladores de este municipio han mostrado opiniones divididas ante el proyecto para la construcción de una planta industrializadora

Ariel Buitrago/ Alejandra Verduguez

Fuente: Unitel

Opiniones dividas se generan entre pobladores de Anzaldo ante el anuncio de que en el lugar se pretendería instalar la Planta Industrializadora de Residuos Sólidos de Cochabamba. Hay un grupo que acepta el proyecto, mientras que otros rechazan que la basura de otro municipio sea llevado al lugar.

La falta de avances en infraestructura y la promesa de futuros proyectos, lleva a un grupo de comunarios a aceptar su instalación de dicha planta en la región ya que consideran que esta propuesta representa la única oportunidad para obtener beneficios directos ya que sienten un prolongado abandono por parte de las autoridades locales.

[Foto: UNITEL] / Maquinaria ya estaría trabajando en el lugar donde se pretende instalar la planta industrializadora

“Este proyecto queremos que se haga en una de las comunidades, porque de aquí hay mucha migración, no hay nada de servicios para que viva la gente, no tienen luz, no tienen agua, y no tenemos camino, entonces, con esta empresa, por lo menos vamos a llegar en movilidad”, indicó un vecino.