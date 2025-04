Conamype pide que por austeridad se cierre el Viceministerio de la Pequeña Empresa “que no hace nada”

“Estamos pagando a más de 70 empleados públicos que no están haciendo nada. Imagínese cuánto de dinero se está desperdiciando”, lamentó la presidenta de esa organización de productores.

La Paz.- La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, pidió el cierre del Viceministerio de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía, al considerar que esta instancia “no hace nada” y que su mantenimiento representa un gasto innecesario para el Estado.

La dirigente sostuvo que, en el contexto actual de crisis económica, se deben tomar medidas de austeridad y repensar el funcionamiento de instituciones públicas sin resultados visibles.

“Nosotros en diferentes notas con todos los departamentos hemos pedido al Ministerio de Desarrollo Productivo (del cual depende el viceministerio) entrar en etapa de austeridad porque el país está de bajada. ¿Y qué debíamos hacer? Entrar en etapa de austeridad, pero el ministerio no hace caso”, cuestionó Rivero, consultada por ANF, señalando una falta de voluntad política para revisar el gasto público.

La dirigente fue enfática al criticar el rol actual del Viceministerio, al que calificó de inoperante. “Si un viceministerio no funciona, no hay proyectos, no hay programas de ayuda, yo creo que está por demás”, expresó con frustración.

Según Rivero, la propuesta de cierre no es nueva ni improvisada. Afirmó que desde hace meses han manifestado su disposición para respaldar esta medida de forma colectiva junto a los representantes del sector en todas las regiones.

“Nosotros como micro y pequeños empresarios estábamos dispuestos a venir desde los nueve departamentos con todos los ejecutivos y firmar para que el ministro cierre momentáneamente el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa y Artesanía”, afirmó.

Rivero denunció que el Viceministerio emplea a más de 70 funcionarios públicos sin que haya resultados concretos en apoyo al sector, lo que representa un gasto innecesario y un desperdicio.

“Estamos pagando a más de 70 empleados públicos que no están haciendo nada. Imagínese cuánto de dinero se está desperdiciando”, lamentó.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la falta de liderazgo de la actual autoridad del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa y Artesanía, Delina Flores.

“No tenemos una persona idónea que esté ahí, solamente se encarga de dar reconocimiento; se ha vuelto un viceministerio que da reconocimientos a productores, pero nada de proyectos ni nada de programas”, señaló.

La representante del sector recordó que las micro y pequeñas empresas representan una parte esencial de la economía del país y requieren una política pública más activa, orientada a la reactivación económica real.

“No pedimos favores, pedimos trabajo conjunto y resultados concretos”, enfatizó.

Frente al contexto electoral, Rivero también expresó su esperanza de que las elecciones generales previstas para agosto abran la posibilidad de un cambio, con un nuevo gobierno que “realmente se ocupe de cada sector y que trabaje con los verdaderos dirigentes”.

Aprovechó la ocasión para denunciar el “prebendalismo” que, según ella, sigue presente en la administración pública. “Hay que dejar el prebendalismo que prolifera actualmente. Necesitamos autoridades que escuchen y trabajen con las bases, no con operadores políticos”, afirmó.

La organización señaló que insistirá en su pedido ante el Ministerio de Desarrollo Productivo y ante otras instancias del Estado, al considerar que el cierre del Viceministerio sería una señal importante de compromiso con la austeridad y con la reactivación económica del país.