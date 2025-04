Conmebol bautiza a Ramiro Vaca como el “Crack de los golazos”

Luego de los dos goles que le anotó a Cerro Porteño el martes en Asunción, la página oficial de la Conmebol publicó un video en el que recuerda el talento del volante boliviano.

Ramiro Vaca sigue cosechando elogios por su talento y su capacidad para marcar golazos. Después de su destacada actuación el martes contra Cerro Porteño, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lo reconoció a través de sus redes sociales, titulando al volante boliviano como el “Crack de los golazos”. Este reconocimiento llegó tras los dos impresionantes goles que Vaca anotó en la fecha inaugural de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El partido no terminó bien para Bolívar, que cayó 2-4 ante Cerro Porteño en Asunción. Sin embargo, la gran actuación de Vaca no pasó desapercibida. Los celestes se adelantaron en el marcador con un golazo de Vaca, quien ejecutó una magistral chilena desde dentro del área grande para colocar el balón en el ángulo superior izquierdo del arco. Sin lugar a dudas, fue uno de los goles más espectaculares del torneo hasta el momento y una verdadera obra de arte.

A pesar de que Bolívar no pudo mantener la ventaja y se dejó remontar por Cerro Porteño, Vaca no se rindió. Cuando el marcador estaba 1-4 en contra, el volante boliviano volvió a brillar con un impresionante tiro libre. Desde una posición no tan cercana, Vaca ejecutó una rosca perfecta que terminó colándose en el ángulo derecho del arquero rival. Este segundo golazo se convirtió en el 2-4 definitivo, que marcó la primera derrota de Bolívar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A pesar del revés de su equipo, Vaca se destacó como el jugador más importante de Bolívar en el encuentro. Su capacidad para marcar goles espectaculares fue resaltada por diversos portales de fútbol sudamericanos, que no escatimaron en elogios hacia el mediocampista de la selección boliviana. Vaca demostró una vez más su calidad a la hora de manejar el balón y su instinto goleador, cualidades que lo han hecho ganar una gran reputación en el fútbol continental.

El miércoles, un día después del partido, la Conmebol hizo eco de la brillante actuación de Vaca y lo homenajeó en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de TikTok, la entidad sudamericana publicó un video titulado “El crack de los golazos, Ramiro Vaca”. El video no solo mostró los goles de este partido, sino que también recordó un golazo memorable que Vaca le anotó a Venezuela el año pasado en las Eliminatorias, un derechazo desde casi 35 metros que se coló en el ángulo, en el triunfo de Bolivia por 4-0.

Este reconocimiento de la Conmebol no hace más que reafirmar el talento y la calidad de Ramiro Vaca, quien ha empezado a dejar huella en el fútbol sudamericano con sus goles espectaculares. A pesar de la derrota de Bolívar, Vaca continúa siendo uno de los jugadores más destacados y admirados en el ámbito futbolístico, y su nombre sigue siendo sinónimo de magia y habilidad en el campo.