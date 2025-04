Criminóloga asegura que la crisis económica es una de las causas del incremento de la inseguridad ciudadana

En septiembre del 2022, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció la implementación de un patrullaje combinado, terrestre y aéreo, en la ciudad de El Alto para tener “una reacción rápida” ante cualquier hecho delictivo

Fuente: ANF

En las últimas semanas se registraron varios casos de criminalidad en diversas partes del país. Para la criminóloga Gabriela Reyes, el incremento de la inseguridad ciudadana también tiene que ver con la crisis económica.

Esta semana, un joven de 22 años fue acuchillado en el cuello tras sufrir el robo de su celular en la Plaza del Lustrabotas de la Ceja de El Alto. La víctima esperaba movilidad para retornar a su casa luego de pasar una jornada de clases como estudiante de la carrera de Medicina.

El caso consternó a la población nacional, especialmente la alteña, y comenzó a cuestionar el rol de la Policía, ya que el hecho sucedió a una cuadra de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto y a dos cuadras de un módulo policial.

“Es innegable decir que este tipo de hechos de inseguridad están también estrechamente vinculados con la crisis económica que está viviendo el país; y que no nos sorprenda que eso va a profundizarse aún más. Eso es algo que el Gobierno ni siquiera lo está viendo, no lo quiere ver, no lo quiere entender”, argumentó Reyes en entrevista con la ANF.

La criminóloga sostuvo que el “Plan Mi Barrio Seguro” que implementó la Policía se constituyó en una forma de hacer política y no atender el problema de la inseguridad. Además, recordó que hace dos años, el Gobierno entregó un helicóptero a la ciudad de El Alto para que realice patrullajes aéreos, pero nunca funcionó porque las autoridades municipales rechazaron la nave por su alto costo operativo.

En septiembre del 2022, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció la implementación de un patrullaje combinado, terrestre y aéreo, en la ciudad de El Alto para tener “una reacción rápida” ante cualquier hecho delictivo, pero no se constató la operación sostenida de los drones hasta la actualidad.

“Es un día muy importante, porque estamos iniciando aquí en el municipio de El Alto un tipo de patrullaje preventivo combinado, es decir aéreo y terrestre, el cual estará a cargo de dispositivos aéreos no tripulados o conocidos popularmente como drones”, dijo Del Castillo en ese entonces.

Reyes también rechazó que la presentación ante la prensa de los delincuentes o posibles delincuentes disminuya la inseguridad, como sostuvo el ministro de Gobierno a partir de un supuesto estudio técnico-científico.

“Si están mostrando a los delincuentes o a los posibles delincuentes todos los días, ¿por qué la inseguridad sigue subiendo? ¿Dónde está lo técnico científico de ese resultado?”, cuestionó.

