Daddy Yankee revela experiencia cercana a la muerte

Daddy Yankee, uno de los artistas más influyentes del reggaetón, ha compartido una experiencia personal que cambió radicalmente el curso de su vida.

Durante un reciente evento religioso llamado «A Pesar de Todo Fest» en Colombia, el cantante reveló que hace unos años estuvo a punto de sufrir un infarto durante un concierto en Cali. Esta experiencia cercana a la muerte marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a una profunda transformación espiritual.

En el evento, Daddy Yankee recordó cómo, sin saber que era hipertenso, estuvo al borde de un infarto justo antes de subir al escenario. En ese momento crítico, hizo una promesa a Dios de servirle si se recuperaba, promesa que ha cumplido al dedicar su vida a la fe.

«Yo no sabía que era hipertenso, que padecía de la presión y ese día a punto de treparme en la tarima, por poco me da un infarto. Así que casi faltando y yo sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al señor que si me levantaba de aquí le prometía que le iba a servir, y por eso estoy aquí esta noche porque cumplí mi promesa», explicó emocionado.

Daddy Yankee considera que este incidente fue un llamado de Dios, una señal de que debía cambiar su vida. «Yo sabía que tenía un llamado y Dios me apretó el botón y aprendí que si no te sirvo ya sé lo que va a pasar. Ahora la historia está cambiando porque Jesús está en mi corazón. (…) En Cristo hay renovación, en Cristo hay vida», afirmó.

En 2023, Daddy Yankee anunció su retiro de la música para dedicarse a su fe. Este giro en su carrera fue un paso consciente hacia una vida más espiritual, algo que ha expresado públicamente con gratitud. A través de sus redes sociales, ha compartido su agradecimiento por la oportunidad de predicar su fe en Colombia, destacando el honor de llevar el mensaje de salvación a un país que ama profundamente.

El evento «A Pesar de Todo Fest» reunió a más de 20,000 personas en un acto de fe y solidaridad, con el objetivo de apoyar a 250,000 personas en situación de vulnerabilidad. Para Daddy Yankee, este tipo de eventos representa una oportunidad para cumplir su promesa y compartir su fe con miles de personas.