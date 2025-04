Defensa de Zúñiga denuncia que es sometido a una ‘muerte lenta’ en la cárcel

Silva Tapia, abogada de Juan José Zúñiga, denunció que autoridades carcelarias someten al exgeneral a una situación similar a la “tortura” y ‘muerte lenta’ en el penal de El Abra, con la intención de quebrarlo emocionalmente, como represalia por hablar con la prensa desde su celda.

Fuente: Erbol

Dijo que, más allá de la sanción de 30 días de restricción de visitas, cree que las autoridades están “matando lentamente” a Zúñiga al tenerlo 24 horas encorreado en una celda de tres por dos metros.

“Es una muerte lenta. Prohibirle los alimentos, prohibirle agua, o sea él no puede comprar nada si la suscrita abogada no le va a llevar nada. Él va a morir de hambre”, relató.

Según la abogada, incluso le quitaron a Zúñiga los libros de su celda. “Quitaron todo, él no tiene ni una radio, él no tiene nada, se lo sacaron hasta los libros en la requisa. Entonces, imagínense el atentado que está sufriendo y todo esto por las represalias del video que ha circulado”

“Él no sale de sus celdas las 24 horas. Es una caja, no tiene ventanas. Si bien el bloque C es un régimen cerrado, las otras celdas son con reja y tienen ventanas con reja también, pero de él no, no tiene ningún tipo de ventanas”, lamentó.

La abogada también sospecha que las propias autoridades penitenciarias estarían induciendo a los otros reclusos para tener un sentimiento de rechazo hacia Zúñiga, con el objetivo de que atenten contra él. Esto ocurría porque se realizan requisas de manera seguida y se culpa al exgeneral por ello.

“Los los mismos policías estarían pretendiendo poner a los privados de libertad en contra del general Zúñiga, alegando que las requisas que se están haciendo es por culpa del general Zúñiga y que se van a venir cosas peores. Obviamente todo privado libertad va a reaccionar de manera negativa”, manifestó.

Dijo que ella, como abogada, cuando quiere hablar con su defendido ya no puede hacerlo en la sala de entrevistas, sino debe acudir a la celda del exgeneral, con los riesgos que eso implica para una mujer en medio de la población carcelaria.

Cree que la intención de las autoridades con estos tratos a Zúñiga es desestabilizarlo emocionalmente, para sustentar la teoría que “el general estaba loco”.

Anunció que se plantearán acciones constitucionales para restablecer los derechos de su cliente, pero también esperan la visita de senadores que anunciaron su presencia en el penal de El Abra para entrevistarse con el exgeneral, para esclarecer los hechos del 26 de junio de 2024.