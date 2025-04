Demi Moore: «No volvería a mis 21 años ni aunque me pagaran»

Fuente: https://actualidad.rt.com

La actriz estadounidense Demi Moore, de 62 años, protagonista de la reciente película ‘Sustancia’, una crítica feroz a los cánones de belleza, compartió su percepción de la edad y de los cambios relacionados con el envejecimiento en la cumbre TIME100 celebrada este miércoles en Nueva York, informan medios locales.

La cumbre está dedicada a las 100 personas más influyentes del mundo, elaborada anualmente por la revista estadounidense Time.

«También he pensado últimamente acerca de esta idea de que cumplir años y hacerse vieja no son lo mismo», afirmó la actriz. «De alguna manera, nos hemos confundido con eso, porque cumplir años es un regalo tremendo. No volvería a mis 21 años ni aunque me pagaran. Por bien que pueda sonar, aquello era una tortura».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Actualmente, Moore explica que se encuentra en un «espacio pacífico de aceptación y libertad» que nunca cambiaría.

Al señalar por qué la gente se preocupa tanto de envejecer, Moore destacó razones como el miedo a la pérdida y al final, al tiempo que opinó que en el pasado las cosas eran muy diferentes. «Creo que entonces se tenía la sensación de que todo iba a acabar en un momento determinado, en contraste con la realidad, que es que sencillamente evolucionamos, y eso no es acabar», destacó la actriz.