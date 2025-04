Demócratas sopesa su preacuerdo con Tuto y dice que ‘las cosas han cambiado’

Fuente: erbol.com.bo

“Nos pareció de que en ese momento Tuto era la persona más adecuada por su liderazgo, por su capacidad de conducir, por eso es que se hizo ese preacuerdo para formar una alianza en el futuro y poder ir; pero, bueno, las cosas han cambiado”, comentó este martes el líder de Demócratas.

Costas aclaró que “no se ha roto nada, ni se ha consolidado nada” con Tuto Quiroga, pero insistió en que debe haber una reflexión de la oposición, para despojarse de intereses y apuntar a la unidad, ante el peligro de que el MAS vuelva a ganar las elecciones y se genero un “pandemónium”.

Anunció que se reunirá el Comité Político de Demócratas para hacer una evaluación. Por el momento, dijo que se evitará echar más leña al fuego.

“Entonces no es cierto que nosotros hemos roto con Tuto, no es cierto que estamos apoyándolo a Tuto. No es nada cierto”, enfatizó el exgobernador cruceño.

El Bloque de Unidad de oposición está en vilo después de que Quiroga anunció que no formará parte de las encuestas que se habían anunciado para definir al candidato único. Desde entonces, se generó una polémica entre Tuto y los aliados de Samuel Doria Medina, que se acusan mutuamente de no cumplir acuerdos.