Desde 2000, el salario mínimo en Bolivia creció en 604%

Por Erika Ibáñez / La Paz

A pocas horas de conocerse la cifra del incremento salarial para esta gestión, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó este lunes que el salario mínimo nacional en Bolivia experimentó un crecimiento progresivo, pasando de Bs 355 en el año 2000 a Bs 2.500 en la pasada gestión.

Según un boletín publicado por el IBCE, ese incremento representa siete veces más en ese lapso.

El sueldo mínimo de Bolivia es de Bs 2.500, equivalentes a $us 360 al tipo de cambio oficial; sin embargo, representa menos de $us 250 al promedio del cambio del mercado paralelo

Además, según el IBCE en 2023, el salario medio nominal en el sector público alcanzó a Bs 4.252 y el salario real fue de Bs 1.329.

Mientras que, en el sector privado, el salario medio nominal superó los Bs 5.000 y el salario real los Bs 1.560; en ambos casos supera a los del sector público.

Salario

El salario nominal es la cantidad que un empleado recibe por sus tareas durante la jornada de trabajo. Y es el que ve reflejado en la nómina de la empresa. Mientras que, el salario real hace referencia a las necesidades básicas y servicios a los que el trabajador puede acceder con su sueldo (salario nominal ajustado a la inflación).

A mayor inflación el salario real se va reduciendo, según las cifras que presentó este lunes el IBCE.

En el sector público, un cargo de directivo cobraba en 2021 un salario medio nominal de Bs 7.083; en 2022 ese salario bajó a Bs 7.003 y en 2023 llegó a Bs 6.959. En el mismo sector, en el caso de los obreros, el sueldo medio nominal subió de Bs 4.219 en 2022 a Bs 4.292 en 2023.

Región

Mientras que, en el sector público, el salario medio nominal para el cargo de gerentes y administradores reporta un decremento de Bs 16.718 en 2021 a Bs 16.267 en 2023.

Para el cargo obreros especializados la cifra sube de Bs 3.684 en 2021 a Bs 3.944 en 2023.

La Central Obrera Boliviana (COB) negocia actualmente con el Gobierno el incremento salarial para esta gestión. El entre obrero pidió 20% al salario mínimo nacional y 15% al salario básico.

El año pasado, se acordó un alza de 5,85% al salario mínimo y 3% al haber básico.

Según datos de Bloomberg, en la región, hasta 2024, Uruguay tiene el salario mínimo más alto de la región con un valor de $us 505,5, seguido de Chile con $us 504.

Ecuador reportó $us 470 dólares, Colombia $us 323, Paraguay $us 359,5; Perú $us 301,7; Brasil $us 244,7 y Argentina $us 238,95.