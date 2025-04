Dirigente petrolero: Aunque me maten, el pueblo sabe que la subvención fue un negocio de los gobiernos

El dirigente de la Confederación Nacional de Petroleros, Ludwig Sánchez, anunció que pronto presentará información sobre el aparente sobreprecio de la importación de combustible a Bolivia ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso.

El dirigente de la Confederación Nacional de Petroleros, Ludwig Sánchez, afirmó que el pueblo boliviano ya conoce que la subvención a los hidrocarburos nunca existió en Bolivia y sólo fue un negocio de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Aunque me maten, —vuelvo y repito—, me secuestren o me encarcelen, el pueblo (boliviano) sabe la verdad de que el precio del litro de diésel en el puerto de Chile está Bs 2,75 y de la gasolina en Bs 2,03. En ese sentido, la subvención nunca ha existido, ha sido un negocio para que los gobiernos de turno puedan lucrar con el dolor del pueblo. Estaban comprando combustible no con dólares, sino con el dolor del pueblo”, señaló Ludwig en declaraciones a la ANF.

En marzo, el dirigente petrolero denunció el precio del combustible por tonelada métrica, a nivel internacional, puede llegar a costar hasta $us 480 puesto en el puerto de Arica, Chile. “Y eso significa, a un cambio de 6,96 (cotización oficial), que el precio del litro de diésel estaría en 2,75 bolivianos el litro”.

Bajo esos parámetros, dijo que existe un enriquecimiento que por día significaría más de 2,4 millones de dólares; y por año, más de 800 millones de dólares. Además, cuestionó la calidad del combustible, porque sería mala.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aseguró en el conversatorio “Importación y comercialización de hidrocarburos a través de traders de Bolivia y el mundo” se demostró que la empresa Botrading S.A. importa combustible a Bolivia sin sobreprecio.

“A través de los foros y conversatorios se vio que no tenemos ningún sobreprecio (…). Hemos visto un video del gerente regional de Petroperú, que fue uno de los temas de Botrading, él claramente dice que no, que los procesos de YPFB son muy transparentes y que Botrading le hace un bien al país”, indicó Dorgathen, tras su informe en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El dirigente petrolero calificó de mañoso el foro donde se explicó sobre el precio de los hidrocarburos a nivel internacional, debido a que fue realizado presuntamente para “lavar la imagen” de YPFB. “El foro de YPFB nos pareció muy amañado, para generar una limpieza de YPFB que ya está totalmente sin credibilidad”, subrayó.

Sánchez anunció que pronto presentará información sobre el aparente sobreprecio de la importación de combustible a Bolivia ante la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso.



